‘अब और मलयालम नहीं’, जाह्नवी कपूर ने क्यों कहा ऐसा? बयान हुआ वायरल

एक्ट्रेस जान्हवी कपूर अभी तेलुगु फिल्मों पर ध्यान दे रही हैं और फ्यूचर में तमिल सिनेमा में भी मौके तलाशना चाहती हैं। उनकी ईमानदारी को फैंस ने खूब सराहा। बता दें, बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी 'पेड्डी' में राम चरण एक ऐसे खिलाड़ी के रोल में हैं जो क्रिकेट, रेसलिंग और दौड़ में हाथ आजमाता है। फिल्म में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु भी लीड रोल में हैं। फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया है। ये 4 जून को सिनेमाघरों में आएगी। बता दें, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' साल 2025 में 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या और रोहित भी अहम भूमिकाओं में थे।