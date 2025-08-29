Param Sundari X Review: हिट या फ्लॉप? जनता के आए रिएक्शन

Param Sundari: जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक फिल्म 'परम सुंदरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी ये फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और नॉर्थ-साउथ की प्रेम कहानी का मिश्रण है। बता दें कि यह फिल्म रोमांस को एक नई, प्यारी और आधुनिक लेकिन दिल से जुड़ी परिभाषा देती है। आज के दौर में जहां प्यार लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप के बीच सिमट गया है, वहां परम सुंदरी बड़ी मासूमियत से याद दिलाती है। साथ ही ट्रेलर और गानों ने पहले ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्साह भर दिया था, और अब फिल्म देखने के बाद लोगों के रिव्यूज भी सामने आने लगे हैं।
'परम सुंदरी' की कहानी परम (सिद्धार्थ) पर आधारित है, जो अपने एक दोस्त के साथ केरल जाता है और सुंदरी (जान्हवी) के घर में रहने लगता है। उनकी कहानी एक मुलाकात से शुरू होकर प्रेम कहानी में बदल जाती है, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते है कि फिल्म देखने के बाद लोगों के क्या रिव्यूज है...
फिल्म देखने के बाद ज्यादातर लोग इसे काफी मनोरंजक बता रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "केमिस्ट्री 15/10! और मुझे कहना होगा, @janhvikapoor इससे बेहतर कभी नहीं दिखीं।" उन्होंने निर्देशक तुषार जलोटा की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ और जान्हवी के साथ एक जादुई, मजेदार और खूबसूरत ऑन-स्क्रीन जोड़ी बनाई है।
तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि यह फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' की कॉपी नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग कहानी वाली फिल्म है। साथ ही तीसरे यूजर ने कहा, जान्हवी-सिद्धार्थ की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी शानदार है। वहीं अन्य यूजर ने कहा कि ये बहुत एंटरटेनिंग मूवी है।
इसके अलावा कइ फैंस ने एक्स पर बताया कि #ParamSundariReview #ParamSundari एक फुल एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी और रोमांस का एक मजेदार मिश्रण जो आपको बांधे रखता है। #JanhviKapoor अपनी अब तक के बेस्ट रोल में चमकती हैं जबकि #SidharthMalhotra हमेशा की तरह जबरदस्त हैं।
बता दें कि कुल शुरुआती रिव्यूज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 'परम सुंदरी' दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रही है।