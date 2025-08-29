Param Sundari X Review: हिट या फ्लॉप? जनता के आए रिएक्शन

Param Sundari: जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक फिल्म 'परम सुंदरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी ये फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और नॉर्थ-साउथ की प्रेम कहानी का मिश्रण है। बता दें कि यह फिल्म रोमांस को एक नई, प्यारी और आधुनिक लेकिन दिल से जुड़ी परिभाषा देती है। आज के दौर में जहां प्यार लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप के बीच सिमट गया है, वहां परम सुंदरी बड़ी मासूमियत से याद दिलाती है। साथ ही ट्रेलर और गानों ने पहले ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्साह भर दिया था, और अब फिल्म देखने के बाद लोगों के रिव्यूज भी सामने आने लगे हैं।