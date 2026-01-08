बस चंद घंटों की बात थी… धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर शोभा डे ने क्यों कही ऐसी बात?

इस सवाल पर शोभा डे ने कहा कि धर्मेंद्र जैसी बड़ी और सम्मानित शख्सियत को यह सम्मान मिलना चाहिए था। उनके अनुसार, “वो इसे पूरी तरह डिजर्व करते थे। लोगों ने उन्हें बेहद प्यार दिया और वो भी अपने फैंस से उतना ही प्यार करते थे।” हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर वह कुछ नहीं कह सकतीं क्योंकि यह परिवार का निजी मामला है और इस पर कमेंट करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।