बस चंद घंटों की बात थी… धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर शोभा डे ने क्यों कही ऐसी बात?

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर शोभा डे ने कही ये बात।
Dharmendra State Funeral: 24 नवंबर 2025 को लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद न सिर्फ उनका परिवार और फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि अनगिनत फैंस भी गहरे दुख में डूब गए थे। आज भी उन्हें याद कर लोग भावुक हो जाते हैं। हालांकि, उनके निधन के समय एक ऐसी बात भी सामने आई थी, जिसका लोगों में अभी भी मलाल बना हुआ है।
पॉपुलर राइटर और जर्नलिस्ट शोभा डे ने अब इस बात पर अपनी राय दी है। विकी लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या दिवंगत धर्मेंद्र का स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए था।
इस सवाल पर शोभा डे ने कहा कि धर्मेंद्र जैसी बड़ी और सम्मानित शख्सियत को यह सम्मान मिलना चाहिए था। उनके अनुसार, “वो इसे पूरी तरह डिजर्व करते थे। लोगों ने उन्हें बेहद प्यार दिया और वो भी अपने फैंस से उतना ही प्यार करते थे।” हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर वह कुछ नहीं कह सकतीं क्योंकि यह परिवार का निजी मामला है और इस पर कमेंट करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।
धर्मेंद्र के देहांत की खबर सभी को अचानक तब पता चली, जब देओल परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचा। पूरा प्रोसेस बेहद सिक्रेट रखा गया था। अंतिम दर्शन न हो पाने से दुखी फैंस ने देओल परिवार पर सवाल भी उठाए थे।
शोभा डे ने जिस तरह अंतिम संस्कार किया गया, उस पर निराशा जाहिर करते हुए कहा, “धर्मेंद्र नाजुक हालत में थे, ये बात सबको पता थी। अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करना था तो उसे प्लान किया जा सकता था। बस चंद घंटों की बात थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं हुआ। हेमा मालिनी सांसद हैं, बस उनके एक फोन करने की देरी थी। यह निराशाजनक और अजीब था।”
धर्मेंद्र को आखिरी बार उनकी फिल्म ‘इक्कीस’ में देखा गया, जो 1 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्हें अंतिम बार पर्दे पर देखकर दर्शक भावुक हो उठे। इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया था, जिसमें अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं।
