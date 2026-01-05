निधन से पहले धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दी थी एक चीज…, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

Dharmendra Last Gift for Hema Malini: लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से उनके परिवार के लिए समय मानो उसी पल में ठहर गया है। 24 नवंबर 2025 को उनके देहांत के बाद देओल परिवार हो या उनकी पत्नी हेमा मालिनी, सभी अपने-अपने तरीके से उन्हें लगातार याद कर रहे हैं। हेमा मालिनी कभी प्रार्थनाओं के जरिए, कभी सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से और कभी अपनी बातों में धरम जी की यादों को शेयर करती नजर आती हैं। अब उन्होंने धर्मेंद्र के आखिरी समय से जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की है, जो अब तक किसी को भी मालूम नहीं थी, जिसमें उन्होंने दिवंगत पति धर्मेंद्र द्वारा उनके और बेटियों के लिए दी आखिरी चीज का जिक्र किया है। तो आइये जानते हैं आखिर क्या चीज थी जो बॉलीवुड के हीमैन ने उनको अपने निधन से कुछ दिन पहले लाकर दी थी।