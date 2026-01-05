5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

निधन से पहले धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दी थी एक चीज…, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

Dharmendra Last Gift for Hema Malini: धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने उनसे जुड़ी एक इमोशनल और अनसुनी बात शेयर की है, जिसमें उनकी दी गई आखिरी खास गिफ्ट और उनकी इच्छाओं का जिक्र है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 05, 2026

Dharmendra Last Gift for Hema Malini

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की फोटो। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini)

Dharmendra Last Gift for Hema Malini: लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से उनके परिवार के लिए समय मानो उसी पल में ठहर गया है। 24 नवंबर 2025 को उनके देहांत के बाद देओल परिवार हो या उनकी पत्नी हेमा मालिनी, सभी अपने-अपने तरीके से उन्हें लगातार याद कर रहे हैं। हेमा मालिनी कभी प्रार्थनाओं के जरिए, कभी सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से और कभी अपनी बातों में धरम जी की यादों को शेयर करती नजर आती हैं। अब उन्होंने धर्मेंद्र के आखिरी समय से जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की है, जो अब तक किसी को भी मालूम नहीं थी, जिसमें उन्होंने दिवंगत पति धर्मेंद्र द्वारा उनके और बेटियों के लिए दी आखिरी चीज का जिक्र किया है। तो आइये जानते हैं आखिर क्या चीज थी जो बॉलीवुड के हीमैन ने उनको अपने निधन से कुछ दिन पहले लाकर दी थी।

हेमा मालिनी और बेटियों के लिए धर्मेंद्र का स्पेशल गिफ्ट (Dharmendra Last Gift to Hema Malini)

हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में धर्मेंद्र के दिए एक खास गिफ्ट के बारे में बात की है। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ लोनावला स्थित फार्म हाउस में बिताए अपने पलों को याद करते हुए बताया कि बीमार होने से करीब दो महीने पहले धरम जी फार्म हाउस से तीन बोतल घी लेकर आए थे और बोला था 'यह ईशा के लिए, यह अहाना के लिए और यह तुम्हारे लिए।” हेमा मालिनी के लिए यह छोटा-सा गिफ्ट आज धर्मेंद्र की एक अनमोल याद बन चुका है।

धर्मेंद्र का लोनावला फार्म हाउस (Dharmendra Lonavala Farm House)

धर्मेंद्र का लोनावला स्थित फार्म हाउस मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर, करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है यह जगह हरियाली, शांति और सुकून से भरपूर है, जहां धर्मेंद्र ऑर्गेनिक खेती, गाय-भैंसों के पालन, स्विमिंग पूल और प्रकृति के बीच समय बिताते थे। यह फार्म हाउस उनकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था और जीवन के आखिरी सालों में यही उनका घर बन गया था जहां पर ही वो ज्यादातर अपना समय बिताते थे।

हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा

हेमा मालिनी ने यह भी शेयर किया, धर्मेंद्र चाहते थे कि मैं हमेशा काम करूं, अपने संसदीय क्षेत्र की सेवा करूं और डांस परफॉर्मेंस भी जारी रखूं।' हेमा मालिनी ने कहा कि वो नए साल की शुरुआत के साथ ही इन सभी चीजों को दोबारा शुरू कर रही हैं, क्योंकि यही बातें धरम जी को खुशी देती थीं और वो हमेशा यही चाहते थे।

बता दें कि निधन से तकरीबन डेढ़ महीने पहले धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने चाहने वालों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं थीं।

इसके साथ ही हेमा मालिनी ने कहा, ''धरम जी और मैंने साथ मिलकर बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए हैं। वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे और अब अचानक पिछले एक महीने से वो हमारे बीच नहीं हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जब भी मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होता था, मैं उनसे जरूर पूछती थी।''

ये भी पढ़ें

तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल
बॉलीवुड
'धुरंधर' का ये आइटम सॉन्ग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Entertainment

हेमा मालिनी

Updated on:

05 Jan 2026 11:07 pm

Published on:

05 Jan 2026 10:28 pm

Hindi News / Entertainment / निधन से पहले धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दी थी एक चीज…, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिलजीत दोसांझ की सक्सेस के पीछे का सच… इतने साल बीत गए लेकिन अब भी नहीं जान पाए ये बात

Diljit Dosanjh Success Story
बॉलीवुड

सामने आया ‘माता की चौकी’ का असल सच… सुधा चंद्रन ने बताया वायरल वीडियो का राज

Sudha Chandran
बॉलीवुड

एक चुटकी में उड़ाए करोड़ों… दो बॉलीवुड स्टार और एक फेमस क्रिकेटर के साथ भयंकर फर्जीवाड़ा

Scam On Fake Projects
बॉलीवुड

सिर्फ सिंगर ही नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनकर दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास

सिर्फ सिंगर ही नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनकर दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास
मनोरंजन

सनी देओल के गुस्से पर सौतेली मां हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उनका गुस्सा…

Sunny Deol and Hema Malini
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.