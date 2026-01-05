निधन से पहले धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दी थी एक चीज…, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की फोटो। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini)
Dharmendra Last Gift for Hema Malini: लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से उनके परिवार के लिए समय मानो उसी पल में ठहर गया है। 24 नवंबर 2025 को उनके देहांत के बाद देओल परिवार हो या उनकी पत्नी हेमा मालिनी, सभी अपने-अपने तरीके से उन्हें लगातार याद कर रहे हैं। हेमा मालिनी कभी प्रार्थनाओं के जरिए, कभी सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से और कभी अपनी बातों में धरम जी की यादों को शेयर करती नजर आती हैं। अब उन्होंने धर्मेंद्र के आखिरी समय से जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की है, जो अब तक किसी को भी मालूम नहीं थी, जिसमें उन्होंने दिवंगत पति धर्मेंद्र द्वारा उनके और बेटियों के लिए दी आखिरी चीज का जिक्र किया है। तो आइये जानते हैं आखिर क्या चीज थी जो बॉलीवुड के हीमैन ने उनको अपने निधन से कुछ दिन पहले लाकर दी थी।
हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में धर्मेंद्र के दिए एक खास गिफ्ट के बारे में बात की है। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ लोनावला स्थित फार्म हाउस में बिताए अपने पलों को याद करते हुए बताया कि बीमार होने से करीब दो महीने पहले धरम जी फार्म हाउस से तीन बोतल घी लेकर आए थे और बोला था 'यह ईशा के लिए, यह अहाना के लिए और यह तुम्हारे लिए।” हेमा मालिनी के लिए यह छोटा-सा गिफ्ट आज धर्मेंद्र की एक अनमोल याद बन चुका है।
धर्मेंद्र का लोनावला स्थित फार्म हाउस मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर, करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है यह जगह हरियाली, शांति और सुकून से भरपूर है, जहां धर्मेंद्र ऑर्गेनिक खेती, गाय-भैंसों के पालन, स्विमिंग पूल और प्रकृति के बीच समय बिताते थे। यह फार्म हाउस उनकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था और जीवन के आखिरी सालों में यही उनका घर बन गया था जहां पर ही वो ज्यादातर अपना समय बिताते थे।
हेमा मालिनी ने यह भी शेयर किया, धर्मेंद्र चाहते थे कि मैं हमेशा काम करूं, अपने संसदीय क्षेत्र की सेवा करूं और डांस परफॉर्मेंस भी जारी रखूं।' हेमा मालिनी ने कहा कि वो नए साल की शुरुआत के साथ ही इन सभी चीजों को दोबारा शुरू कर रही हैं, क्योंकि यही बातें धरम जी को खुशी देती थीं और वो हमेशा यही चाहते थे।
बता दें कि निधन से तकरीबन डेढ़ महीने पहले धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने चाहने वालों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं थीं।
इसके साथ ही हेमा मालिनी ने कहा, ''धरम जी और मैंने साथ मिलकर बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए हैं। वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे और अब अचानक पिछले एक महीने से वो हमारे बीच नहीं हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जब भी मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होता था, मैं उनसे जरूर पूछती थी।''
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग