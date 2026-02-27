शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर दिखे रश्मिका-विजय,पैप्स को दिए पोज

रश्मिका ने विजय के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि विजय ने उन्हें सच्चा प्यार, शांति, और बड़ी उम्मीदों के साथ जीने की प्रेरणा दी है। इसके बाद उन्होंने बताया कि विजय के साथ उन्होंने वो इंसान बनने का सपना पूरा किया है जो वे हमेशा बनना चाहती थीं। रश्मिका ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करते हुए कहा कि अब वे उनके साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। दोनों की ये शादी प्यार और साथी की मिठास से भरी हुई है, जो इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है।