राजपाल यादव ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर दिया बड़ा बयान, बोले- मैं चारों तरफ से पैसों से...

दरअसल, जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर चल रहे आर्थिक संकट के बारे में कहा, "मैं पैसों से घिरा हुआ हूं। मैं खुद एक चलती-फिरती चेक बुक की तरह हूं। मैं पैसा कमाता हूं, लोगों को पैसा कमाने में मदद करता हूं और कई लोग मुझ पर निर्भर हैं।" इस दौरान राजपाल यादव ने अपने छोटे राजनीतिक सफर के बारे में भी बात की और बताया कि उन्होंने 2019 में राजनीति क्यों छोड़ी। उनका कहना था, "मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता था, इसलिए राजनीति छोड़ दी।"