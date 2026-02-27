27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

बॉलीवुड

थलापति विजय ने पत्नी संगीता को दिया धोखा? शादी के 27 साल बाद होने जा रहा तलाक, फैंस को लगा झटका

Thalaapathy Vijay Wife Sangeeta Divorce: साउथ एक्टर थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता की शादी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

Thalaapathy Vijay Wife Sangeeta Divorce

Thalaapathy Vijay Wife Sangeeta Divorce (सोर्स- एक्स)

Thalaapathy Vijay Wife Sangeeta Divorce: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके थलापति विजय एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि निजी जिंदगी से जुड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने शादी के 27 साल बाद तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। इस खबर ने फैंस को चौंका दिया है, क्योंकि दोनों की जोड़ी लंबे समय से इंडस्ट्री की सबसे शांत और निजी रिश्तों में गिनी जाती रही है।

कानूनी प्रक्रिया के तहत दायर हुई याचिका (Thalaapathy Vijay Wife Sangeeta Divorce)

जानकारी के अनुसार तलाक की याचिका विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत दायर की गई है। इस कानून में पति या पत्नी को वैवाहिक विवाद की स्थिति में जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया गया है। कानूनी आधार के रूप में वैवाहिक विश्वास टूटने से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक विजय या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

लाइमलाइट से दूर रहा रिश्ता (Thalaapathy Vijay Wife Sangeeta Divorce)

विजय हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते आए हैं। उनकी पत्नी संगीता भी कैमरों और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं। दोनों की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी और यह रिश्ता लंबे समय तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्थिर और मजबूत माना जाता रहा।

संगीता का जन्म ब्रिटेन में हुआ और वे श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शादी के बाद उन्होंने परिवार और बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया। इस दंपति के दो बच्चे हैं—बेटा संजय और बेटी दिव्या, जो अपने पिता की फिल्मों में भी छोटी भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं।

फिल्मों से राजनीति की ओर विजय का सफर

करियर की बात करें तो विजय ने हाल ही में अभिनय से दूरी बनाने का बड़ा फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कजम की स्थापना के बाद पूरी तरह राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने का ऐलान किया था। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी।

अपने अंतिम फिल्म प्रोजेक्ट 'जन नायकन' के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम में उन्होंने अभिनय से संन्यास लेने की बात साझा की थी, जिसके बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया था। हालांकि यह फिल्म अभी कानूनी कारणों से रिलीज का इंतजार कर रही है।

फैंस के बीच चर्चा तेज

विजय और संगीता की शादी को अक्सर आदर्श सेलिब्रिटी विवाह के रूप में देखा जाता था। ऐसे में तलाक की खबर ने सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। कुछ फैंस इस खबर को अफवाह मान रहे हैं तो कई लोग आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं।

मामले में अब आगे क्या होगा?

फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आने वाले समय में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। विजय के राजनीतिक करियर और निजी जीवन के इस मोड़ ने निश्चित रूप से उनके प्रशंसकों और राजनीतिक समर्थकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।साउथ के हीरो थलापति विजय के फैंस को बड़ा झटका लगा है।

Published on:

27 Feb 2026 05:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / थलापति विजय ने पत्नी संगीता को दिया धोखा? शादी के 27 साल बाद होने जा रहा तलाक, फैंस को लगा झटका

