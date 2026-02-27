फिल्म ‘वाराणसी’ पर प्रियंका चोपड़ा ने किया खुलासा, बताया- करियर की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण फिल्म

Priyanka Chopra On Movie Varanasi: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर भारतीय सिनेमा में दमदार वापसी के लिए तैयार हैं। लंबे समय से चर्चा में बनी उनकी आगामी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर अभिनेत्री ने बड़ा अपडेट शेयर किया है। हाल ही में अमेरिकी चैट शो 'द टूनाइट शो' में बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई है और टीम को अगले छह महीनों तक और काम करना है।