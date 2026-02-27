23 साल पहले ‘रेड फ्लैग’ की बुक होती तो हिट नहीं होते ‘तेरे नाम’ के राधे, फिर से थिएटर्स में दी दस्तक

फिल्म का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है, जब निरजरा खुद राधे से माफी मांगती है। वो उसके व्यवहार को गलत समझने के लिए खुद को दोषी मानती है। ये सीन दर्शकों को भावुक जरूर करता है, लेकिन एक खतरनाक सोच को मजबूत भी करता है कि अगर पुरुष का प्यार 'सच्चा' है, तो उसकी हिंसा भी जायज हो सकती है। आज जब महिलाएं अपने अधिकारों और आत्मसम्मान को लेकर जागरूक हैं, ऐसे दृश्य रूढ़िवीदी और असंवेदनशील लगते हैं।