तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल

'शरारत' गाने पर पाकिस्तानी महिलाओं का वायरल हो रहे, इस डांस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक शादी समारोह के दौरान 2 महिलाएं फिल्म के हिट आइटम सॉन्ग 'शरारत' पर परफॉर्म कर रही हैं। ये वही गाना है जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आई थीं। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि डांस करने वाली महिलाओं ने न केवल आयशा और क्रिस्टल जैसे कपड़े (शरारा) पहने थे, बल्कि उन्होंने गाने के ओरिजिनल हुकस्टेप्स को भी बिल्कुल उसी अंदाज में परफॉर्म किया, जो काफी मजेदार था। जैसे ही ये वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। जहां कुछ लोग डांस और म्यूजिक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद बॉलीवुड गानों की लोकप्रियता पर ट्रोल भी कर रहे हैं।