तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल

'धुरंधर' आइटम सॉन्ग (सोर्स: X)
Dhurandhar In Pakistan: सुपरस्टार रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' का जादू सिर्फ भारत के थिएटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्रेज पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की एक शादी में 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी जा रही है, जिसें देख यूजर्स खूब मजेदार कमेंट्स करते नजर आ रहे है।
'शरारत' गाने पर पाकिस्तानी महिलाओं का वायरल हो रहे, इस डांस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक शादी समारोह के दौरान 2 महिलाएं फिल्म के हिट आइटम सॉन्ग 'शरारत' पर परफॉर्म कर रही हैं। ये वही गाना है जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आई थीं। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि डांस करने वाली महिलाओं ने न केवल आयशा और क्रिस्टल जैसे कपड़े (शरारा) पहने थे, बल्कि उन्होंने गाने के ओरिजिनल हुकस्टेप्स को भी बिल्कुल उसी अंदाज में परफॉर्म किया, जो काफी मजेदार था। जैसे ही ये वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। जहां कुछ लोग डांस और म्यूजिक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद बॉलीवुड गानों की लोकप्रियता पर ट्रोल भी कर रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, " क्या वे बॉलीवुड के बिना नहीं रह सकते।" तो वहीं दूसरे यूजर ने फिल्म की सक्सेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, "पाकिस्तान में इस फिल्म के लाखों पायरेटेड डाउनलोड हो चुके हैं। अगर वहां बैन नहीं होता, तो 'धुरंधर' अब तक 1800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होती।"
बता दें, फिल्म की कहानी पाकिस्तान से जुड़ा है और 'धुरंधर' की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इसकी कहानी पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी इलाके की रियल घटनाओं और वहां के क्राइम सिंडिकेट पर बेस्ड है। फिल्म में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दिखाया गया है। ऐसे में जिस देश की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है, वहीं के लोगों का फिल्म के गानों पर थिरकना सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। फिल्म की सक्सेस और इस तरह के वायरल वीडियो साबित करते हैं कि मनोरंजन और संगीत की कोई सीमा नहीं होती, भले ही इसके पीछे कितनी भी राजनीतिक बहस क्यों न हो।
