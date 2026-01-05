5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल

Dhurandhar In Pakistan: पाकिस्तानी शादी में 'धुरंधर' फिल्म का आइटम सॉन्ग जब लगा तो माहौल और भी रंगीन हो गया। ये गाना अपनी धुन और एनर्जेटिक म्यूजिक के कारण मेहमानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया और अब इसके डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 05, 2026

'धुरंधर' का ये आइटम सॉन्ग

'धुरंधर' आइटम सॉन्ग (सोर्स: X)

Dhurandhar In Pakistan: सुपरस्टार रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' का जादू सिर्फ भारत के थिएटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्रेज पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की एक शादी में 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी जा रही है, जिसें देख यूजर्स खूब मजेदार कमेंट्स करते नजर आ रहे है।

पाकिस्तानी शादी में गूंजा 'धुरंधर' का ये आइटम सॉन्ग

'शरारत' गाने पर पाकिस्तानी महिलाओं का वायरल हो रहे, इस डांस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक शादी समारोह के दौरान 2 महिलाएं फिल्म के हिट आइटम सॉन्ग 'शरारत' पर परफॉर्म कर रही हैं। ये वही गाना है जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आई थीं। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि डांस करने वाली महिलाओं ने न केवल आयशा और क्रिस्टल जैसे कपड़े (शरारा) पहने थे, बल्कि उन्होंने गाने के ओरिजिनल हुकस्टेप्स को भी बिल्कुल उसी अंदाज में परफॉर्म किया, जो काफी मजेदार था। जैसे ही ये वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। जहां कुछ लोग डांस और म्यूजिक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद बॉलीवुड गानों की लोकप्रियता पर ट्रोल भी कर रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, " क्या वे बॉलीवुड के बिना नहीं रह सकते।" तो वहीं दूसरे यूजर ने फिल्म की सक्सेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, "पाकिस्तान में इस फिल्म के लाखों पायरेटेड डाउनलोड हो चुके हैं। अगर वहां बैन नहीं होता, तो 'धुरंधर' अब तक 1800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होती।"

डांस वीडियो ने मचाया बवाल

बता दें, फिल्म की कहानी पाकिस्तान से जुड़ा है और 'धुरंधर' की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इसकी कहानी पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी इलाके की रियल घटनाओं और वहां के क्राइम सिंडिकेट पर बेस्ड है। फिल्म में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दिखाया गया है। ऐसे में जिस देश की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है, वहीं के लोगों का फिल्म के गानों पर थिरकना सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। फिल्म की सक्सेस और इस तरह के वायरल वीडियो साबित करते हैं कि मनोरंजन और संगीत की कोई सीमा नहीं होती, भले ही इसके पीछे कितनी भी राजनीतिक बहस क्यों न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

05 Jan 2026 10:32 am

Published on:

05 Jan 2026 10:30 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना फिल्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट

जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट
बॉलीवुड

अंतिम समय में राजेश खन्ना… मौत के 14 साल बाद भी 99% लोग नहीं जानते ये बात

Rajesh Khanna
बॉलीवुड

फिल्म इंडस्ट्री असल में… जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर ‘नेपोटिज्म’ को लेकर कह दी ये बात

Yash Mother Land Encroachment Case (1)
बॉलीवुड

70 करोड़ खर्च कर बनाई गई ये फिल्म, 6 दिन में ही बनी साल की सबसे बड़ी फ्लॉप रिकॉर्ड

Vrusshabha
बॉलीवुड

सिर्फ सेटिस्फेक्शन मायने रखता है… करीना कपूर खान ने क्यों कही ये बात?

Kareena Kapoor Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.