1000 करोड़ी ‘धुरंधर’ की सक्सेस पर, सारा अर्जुन ने किसके सामने झुकाया सिर? वजह जानकर रह जाएंगे दंग

बता दें, अपनी पहली फिल्म को मिल रहे अपार प्यार को देखकर सारा अर्जुन इमोशनल हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा और दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। सारा ने फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय दर्शकों को देते हुए लिखा, "मेरे सबसे बड़े धुरंधर - मेरे दर्शक। अक्सर कहा जाता था कि आज के दौर में दर्शकों के पास लंबी कहानियों के लिए धैर्य नहीं रहा, लेकिन आपने इस बात को गलत साबित कर दिया। आपने पूरी दुनिया को दर्शकों की असली ताकत का अहसास कराया है।"