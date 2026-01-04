4 जनवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

1000 करोड़ी ‘धुरंधर’ की सक्सेस पर, सारा अर्जुन ने किसके सामने झुकाया सिर? वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Sara Arjun New Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होकर अच्छे-खासे रिकॉर्ड बनाए हैं।

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 04, 2026

1000 करोड़ी 'धुरंधर' की सक्सेस पर, सारा अर्जुन ने किसके सामने झुकाया सिर? वजह जानकर रह जाएंगे दंग

'धुरंधर' (सोर्स: X)

Sara Arjun New Post: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इस समय भारतीय सिनेमा के इतिहास में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बता दें, रिलीज के कुछ ही दिनों के इस फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इस शानदार कमाई के साथ 'धुरंधर' ने 'छावा', 'जवान' और 'पठान' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और ये अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।

सारा अर्जुन ने किसके सामने झुकाया सिर?

साढ़े तीन घंटे की इस फिल्म में 'यालीना' का मुख्य किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने वाली सारा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपनी पहली ही लीड फिल्म से वैश्विक स्तर पर धमाका कर दिया है। फिल्म की इस जबरदस्त कामयाबी ने सारा के लिए बॉलीवुड में सफलताओं के नए रास्ते खोल दिए हैं।

बता दें, अपनी पहली फिल्म को मिल रहे अपार प्यार को देखकर सारा अर्जुन इमोशनल हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा और दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। सारा ने फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय दर्शकों को देते हुए लिखा, "मेरे सबसे बड़े धुरंधर - मेरे दर्शक। अक्सर कहा जाता था कि आज के दौर में दर्शकों के पास लंबी कहानियों के लिए धैर्य नहीं रहा, लेकिन आपने इस बात को गलत साबित कर दिया। आपने पूरी दुनिया को दर्शकों की असली ताकत का अहसास कराया है।"

फिल्म 'धुरंधर' का ये सफर

इतना ही नहीं, सारा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि फिल्म 'धुरंधर' का ये सफर सिर्फ फैंस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा, "एक कलाकार के तौर पर हम फिल्म बनाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन दर्शकों के प्यार पर हमारा कोई काबू नहीं होता। जब दर्शक फिल्म से जुड़ते हैं, तो वो दुनिया का सबसे संतोषजनक एहसास होता है। जो हिम्मत और प्यार मुझे मिला है, उसके लिए मैं भगवान और आप सभी के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद करती हूं।"

सारा ने अपनी सक्सेस का श्रेय फिल्म के मेकर्स और पूरी टीम को भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके करियर की शुरुआत में इस तरह का हौसला मिलना उनके लिए शब्दों से परे है। अंत में उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की ओर से फैंस को नए साल की बधाई भी दी।

