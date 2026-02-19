एक्टर राजपाल यादव का बड़ा बयान, बोले- ‘अगर मैं गलत हूं, तो मुझे वापस जेल भेज दें, मैं इसका…’

इंटरव्यू के दौरान राजपाल यादव ने इस बात पर भी चर्चा की कि पैसों का ये मामला सामने आने के बाद मुझे 'धोखेबाज' तक कहा गया, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगातार काम मिलता रहा है।" राजपाल यादव ने ये भी कहा, "मुझे साल में कम से कम 10 फिल्में मिलती हैं। अगर मैं धोखेबाज होता तो कोई मेरे साथ काम क्यों करता?" इसके आगे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ है, क्योंकि फिल्म जगत ने सालों से मेरा समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि हर कोई मेरे साथ है।" इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो भी मदद मिली है, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए।" इतना ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड से मिली आर्थिक सहायता का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया।