‘आज भी चाहिए वर्जिन वाइफ’ नीना गुप्ता ने भारतीय पुरुषों की सोच पर उठाए सवाल

इतना ही नहीं, अपनी बात को और मजबूती देने के लिए नीना ने अपने परिवार के 2 उदाहरण शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़की, जो साईं बाबा की पूजा करती थी, जब मुंबई में अपने पति और परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसकी सास ने उसके कमरे में साईं बाबा की तस्वीर रखने की इजाजत नहीं दी और उसे निर्देश दिया कि वो अपने परिवार के मान्य गुरु की तस्वीर ही लगाए।