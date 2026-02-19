19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘आज भी चाहिए वर्जिन वाइफ’ नीना गुप्ता ने भारतीय पुरुषों की सोच पर उठाए सवाल

Neena Gupta Interview: एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में भारतीय समाज में व्याप्त कुछ रूढ़िवादिता और सोच पर गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर वर्जिन वाइफ को लेकर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 19, 2026

आज भी चाहिए वर्जिन वाइफ...नीना गुप्ता ने भारतीय पुरुषों की सोच पर उठाए सवाल

नीना गुप्ता (सोर्स: x @htcity के अकाउंट द्वारा)

Neena Gupta Interview: एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में एक बातचीत में भारतीय समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और पितृसत्ता की जटिलताओं पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की और उन्होंने बताया कि कई लोग ये मानते हैं कि समय के साथ चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता में महिलाओं को अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर शादी और ससुराल के संदर्भ में।

वर्जिन दुल्हन की मांग नॉर्मल

साथ ही, नीना ने ये भी स्पष्ट किया कि आज भी भारतीय परिवारों में वर्जिन दुल्हन की मांग नॉर्मल है। उन्होंने कहा, " आज भी लोग वर्जिन वाइफ चाहते हैं। अब क्या बदला है? क्या आप भारत की बात कर रही हैं? हम जैसे लोग जो खुले विचार रखते हैं, असली भारत नहीं हैं। असली भारत में महिलाएं आज भी परंपरागत दबावों के नीचे दबी हैं, सिर पर पल्लू डालकर अपने ससुर के पैर छूती हैं।"

इतना ही नहीं, अपनी बात को और मजबूती देने के लिए नीना ने अपने परिवार के 2 उदाहरण शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़की, जो साईं बाबा की पूजा करती थी, जब मुंबई में अपने पति और परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसकी सास ने उसके कमरे में साईं बाबा की तस्वीर रखने की इजाजत नहीं दी और उसे निर्देश दिया कि वो अपने परिवार के मान्य गुरु की तस्वीर ही लगाए।

30 साल की उम्र में एक सिंगल मदर बनीं

उदाहरण के तौर पर में नीना ने अपनी भतीजी की कहानी सुनाई, जिन्हें अपनी सास ने अपने बेडसाइड टेबल पर परिवार की फोटो रखने से मना किया था। ये घटनाएं साफ करती हैं कि महिलाएं आज भी परिवार में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं।

बता दें, नीना गुप्ता ने ये भी खुलासा किया कि वो 30 साल की उम्र में एक सिंगल मदर बनीं और अपनी बेटी मसाबा का बिना शादी के स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनके लिए सही रहा, लेकिन इसे हर किसी के लिए सलाह के रूप में नहीं देना चाहतीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

19 Feb 2026 12:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘आज भी चाहिए वर्जिन वाइफ’ नीना गुप्ता ने भारतीय पुरुषों की सोच पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘O’Romeo’ का जलवा, ‘तू या मैं’ को मात, जानें अब तक कुल कमाई

O’Romeo vs Tu Yaa Main Box Office
बॉलीवुड

गोविंदा की बेवफाई की खबरों के बीच विनय आनंद ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर मचा बवाल

गोविंदा की बेवफाई की खबरों के बीच विनय आनंद ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर मचा बवाल
बॉलीवुड

मैं 47 की हूं, तुम…सोलो होते तो सबको हरा देती, ‘The 50’ में उर्वशी ढोलकिया ने मचाया बवाल

मैं 47 की हूं, तुम...सोलो होता तो 500 लोगों को हरा देती, 'The 50' में उर्वशी ढोलकिया ने मचाया बवाल
बॉलीवुड

कैसे हैं सलीम खान, अनुराग कश्यप ने दिया ऐसा इमोशनल बयान

कैसे हैं सलीम खान, अनुराग कश्यप ने दिया ऐसा इमोशनल बयान
बॉलीवुड

सलीम खान को क्यों नहीं थी बेटे सलमान खान की शादी की चिंता, एक इंटरव्यू में खुद किया था खुलासा

Salim Khan on Salman Khan Marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.