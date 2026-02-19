गोविंदा की बेवफाई की खबरों के बीच विनय आनंद ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर मचा बवाल

बता दें, विनय आनंद ने गोविंदा का बचाव करते हुए कहा कि एक सुपरस्टार होने के नाते उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि करियर की शुरुआत में नीलम कोठारी, फिर रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर के साथ भी गोविंदा के अफेयर की चर्चाएं खूब हुई थीं। विनय के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में जब 2 स्टार्स साथ काम करते हैं, तो अक्सर ऐसी बातें बनाई जाती हैं। दरअसल, पारिवारिक विवादों और आरोपों से के बाद विनय ने बताया कि गोविंदा इन दिनों अपनी सेहत और लाइफस्टाइल पर काफी काम कर रहे हैं और वो खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान पॉजिटिविटी पर केंद्रित कर रहे हैं।