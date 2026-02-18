18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

चोली के पीछे… गाने पर नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसी ब्रा पहनने की रखी थी शर्त

Neena Gupta Choli Ke Peeche Song: फेमस गाने 'चोली के पीछे' को लेकर हाल ही में एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान सुभाष घई ने उनसे एक खास शर्त रखी थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 18, 2026

चोली के पीछे... गाने पर नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसी ब्रा पहनने की रखी थी शर्त

नीना गुप्ता (सोर्स: x)

Neena Gupta Choli Ke Peeche Song: फेमस एक्टर नीना गुप्ता जिन्हें 1993 की चर्चित फिल्म 'खलनायक' के पॉपुलर गाने 'चोली के पीछे' में उनके रोल के लिए हमेशा याद किया जाता है। हाल ही में इस गाने से जुड़ी एक अहम घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस गाने के सेट पर डायरेक्टर सुभाष घई ने उन्हें पैडेड ब्रा पहनने को कहा था, जिससे वो उस समय काफी नाराज हो गई थीं और गुस्से में थी ।

बगल में खड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कहा

इतना ही नहीं, शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान नीना ने कहा, "डायरेक्टर ने मुझे और मेरे बगल में खड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कहा था कि मुझे गाने के लिए ज्यादा भरावदार दिखना है, इसलिए पैडेड ब्रा पहननी होगी। उस समय मुझे बुरा लगा और गुस्सा भी आया। मुझे लगा कि ये बात कहना सही नहीं है।" लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब जब वे फिल्मों और इंडस्ट्री के अनुभव से गुजरी हैं, तो उन्हें समझ आ गया है कि डायरेक्टर बस अपने किरदार की इमेज को लेकर साफ और स्पष्ट थे।

बता दें, नीना ने इस बातचीत में फिल्म जगत में उम्र और कास्टिंग को लेकर एक सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अक्सर बड़े उम्र के मेल स्टार्स को कम उम्र की एक्ट्रर्स के साथ कास्ट किया जाता है, जबकि इसका विरोध करने वाले कम ही होते हैं। "हमारा समाज 60 साल के पुरुष का 20 साल की महिला से विवाह स्वीकार करता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं।"

थिएटर में रिलीज के बाद

दरअसल, नीना गुप्ता को आखिरी बार 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'वध 2' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा, अमित के सिंह, योगिता बिहानी, अक्षय डोगरा और शिल्पा शुक्ला के साथ काम किया। ये फिल्म जसपाल सिंह संधू के निर्देशन में बनी, जिसका प्रीमियर 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में गोवा में हुआ था। थिएटर में रिलीज के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।

नीना गुप्ता की ये बातचीत न सिर्फ फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि सामाजिक मान्यताओं और लैंगिक असमानताओं पर भी गहरा प्रकाश डालती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Feb 2026 03:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चोली के पीछे… गाने पर नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसी ब्रा पहनने की रखी थी शर्त

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कैसे बनी सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी और क्यों आई दरार? सालों बाद भी बरकरार है सस्पेंस

सलीम खान और जावेद अख्तर (सोर्स: x @filmfare के अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड

रिलीज से पहले ‘धुरंधर 2’ को बड़ा झटका? BMC ने आदित्य धर के स्टूडियो को किया ब्लैकलिस्ट

Ranveer Singh in Dhurandhar 2
बॉलीवुड

Salim Khan Health Update: वेंटिलेटर पर हैं सलीम खान, नहीं हुई कोई सर्जरी, लीलावती अस्पताल का बयान आया सामने

Salim Khan Health Update
बॉलीवुड

गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, बोली- अगर सुधर जाए तो…

गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, बोली- अगर सुधर जाए तो...
बॉलीवुड

मुझे मत घसीटिए…डॉन 3 के कंट्रोवर्सी पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, हुआ वायरल

डॉन 3 कंट्रोवर्सी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.