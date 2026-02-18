चोली के पीछे... गाने पर नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसी ब्रा पहनने की रखी थी शर्त

इतना ही नहीं, शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान नीना ने कहा, "डायरेक्टर ने मुझे और मेरे बगल में खड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कहा था कि मुझे गाने के लिए ज्यादा भरावदार दिखना है, इसलिए पैडेड ब्रा पहननी होगी। उस समय मुझे बुरा लगा और गुस्सा भी आया। मुझे लगा कि ये बात कहना सही नहीं है।" लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब जब वे फिल्मों और इंडस्ट्री के अनुभव से गुजरी हैं, तो उन्हें समझ आ गया है कि डायरेक्टर बस अपने किरदार की इमेज को लेकर साफ और स्पष्ट थे।