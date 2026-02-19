सुप्रीम कोर्ट ने ‘घूसखोर पंडित’ के खिलाफ सभी केस किया क्लोज, विवाद से मिली छुट्टी

Ghooskhor Pandat Controversy: 3 फरवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान मनोज बाजपेयी की नई फिल्म 'घूसखोर पंडत' का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही इसका एक छोटा-सा टीजर भी जारी किया, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया और कई जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस नाम को आहत करने वाला बताते हुए नेटफ्लिक्स और फिल्म के मेकर्स के विरोध में शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल, ये विवाद इतना बढ़ गया कि कई लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए।