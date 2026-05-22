देश के PM का सम्मान करना सीखिए! पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद घिरे ध्रुव राठी, गुल पनाग ने सुनाई खरी-खोटी

इसके बाद पत्रकार ने X पर ये वीडियो पोस्ट किया और भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग का हवाला देते हुए कहा कि वो उनसे सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद नहीं कर रही थीं। इससे पहले 19 मई को ध्रुव राठी ने X पर PM मोदी की आलोचना करते हुए लिखा कि उन्होंने 12 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और वो जवाबदेही की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम रहे। इससे भी आगे जाते हुए उन्होंने दूसरे यूरोपीय देशों के पत्रकारों से अपील की कि वे जहां भी मोदी को देखें उनसे सवाल पूछें और उन्हें "इतना शर्मिंदा करें" कि उन्हें जवाबदेही दिखानी पड़े।