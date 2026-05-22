पहली पत्नी के कैंसर के इलाज के दौरान क्यों साथ नहीं थे संजय दत्त? बेटी त्रिशाला ने सालों बाद किया खुलासा

Trishala Dutt On Sanjay Dutt First Marriage: अभिनेता संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने हाल ही में अपनी मां और पिता को लेकर खुलकर बात की है। त्रिशाला दत्त ने अपनी निजी जिंदगी के उन दर्दनाक पलों को साझा किया, जिन्हें उन्होंने बचपन से झेला। उन्होंने बताया कि छोटी उम्र में मां को खोना, अकेलेपन से जूझना और लोगों की बातें सुनना उनके लिए कितना मुश्किल था।