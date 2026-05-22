पंजाब CM भगवंत मान के कैंपेन पर सोनम बाजवा का तीखा वार, बेजुबानों को मौत की सजा नहीं दे सकते!

इतना ही नही, सोनम बाजवा ने माना कि सार्वजनिक सुरक्षा और इंसानी जान जरूर मायने रखती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दया और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने CM से दिल से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर दोबारा विचार करें और एनिमल वेलफेयर NGOs, पशु चिकित्सकों, स्थानीय प्रशासन और जन सुरक्षा विशेषज्ञों को मिलाकर एक मानवीय और व्यावहारिक समाधान निकालें। इसके बाद सोनम बाजवा ने अपने नोट के लास्ट में लिखा,"हम बेजुबानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये आखिरकार दिखाता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं।"