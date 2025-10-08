इस दिवाली, ‘इतिहास में पहली बार रावण खुद सीता को घर छोड़ कर आएगा…’ इस फिल्म का टीजर देख यूजर्स का आया रिएक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा (सोर्स: X)
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer: बॉलीवुड में जब भी प्यार और दीवानगी की बात होती है, तो कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं। बता दें कि हर्षवर्धन राणे अपनी नई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में एक ऐसे ही दीवाने आशिक के रोल में लौट रहे हैं, जो प्यार को सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जुनून मानता है को भी दिखा रहे हैं। दरअसल, फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है और इसे देखकर दर्शकों को 'सैयारा' और 'आशिकी 2' जैसी रोमांटिक फिल्मों की याद आ रही है।
इतना ही नहीं, ट्रेलर की शुरुआत हर्षवर्धन के दमदार डायलॉग से होती है, जिसमें उनका किरदार कहता है, 'तुझसे मोहब्बत करना ऐ सनम… मेरी जरूरत है और ये तेरे बदनसीब दीवाने की दीवानियत है।' ये डायलॉग न केवल फिल्म की कहानी को अट्रैक्टिव बना रहा है, बल्कि दर्शकों को बताता है कि ये कोई हल्की-फुल्की लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार की हदें दीवानगी तक पहुंच चुकी हैं।
इसके ट्रेलर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा के बीच की केमिस्ट्री दिखाई गई है। दोनों की नजरों में जो प्यार है, वो बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। वे कहीं एक साथ गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो कहीं आंखों ही आंखों में मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ये सब कुछ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है।
जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, कहानी और भी गहराती है। एक और दमदार डायलॉग आता है, 'परवाना रोशनी का इतना दीवाना होता है, शमा की खूबसूरती उसके होश कैसे उड़ाती है, उसकी दीवानियत में वो खुद को तबाह कर लेता है… खत्म कर लेता है, फना कर लेता है।' इसके ट्रेलर के हर सीन में इमोशन और इंटेंसिटी की भरमार है।
लेकिन, कहानी में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि टकराव भी है। एक सीन में सोनम बाजवा गुस्से में हर्षवर्धन से कहती हैं, 'तूने आज तक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू एक औरत की सनक देखेगा।' ट्रेलर में दोनों किरदारों के संघर्ष, गुस्से और भावनाओं की गहराई को बखूबी दिखाया गया है।
बता दें कि ट्रेलर में एक खास मोड़ तब आता है जब हर्षवर्धन, सोनम को अपनी होने वाली बीवी बताते हैं। ट्रेलर के लास्ट में आता है वो डायलॉग जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, 'तुम सबसे कहती फिरती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का रावण हूं, तो इतिहास का मैं पहला रावण हूं, जो सीता को खुद घर छोड़कर आएगा।' इस लाइन में ना सिर्फ फिल्म की थीम छुपी है, बल्कि ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ये रावण सिर्फ बुरा है, या उसकी दीवानगी में कुछ अलग ही रंग है।
इतना ही नहीं, ट्रेलर की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग्स की अदायगी बेहतरीन हैं। हर्षवर्धन राणे अपने रोल में पूरी तरह ढल गए हैं और सोनम बाजवा भी उन्हें बराबरी से टक्कर देती दिखती हैं। निर्देशक मिलाप जावेरी ने एक बार फिर इमोशन और ड्रामा को जिस अंदाज में पिरोया है, वो साफ झलकता है। ये फिल्म 21 अक्टूबर कोसिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
