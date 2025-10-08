इस दिवाली, ‘इतिहास में पहली बार रावण खुद सीता को घर छोड़ कर आएगा…’ इस फिल्म का टीजर देख यूजर्स का आया रिएक्शन

बता दें कि ट्रेलर में एक खास मोड़ तब आता है जब हर्षवर्धन, सोनम को अपनी होने वाली बीवी बताते हैं। ट्रेलर के लास्ट में आता है वो डायलॉग जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, 'तुम सबसे कहती फिरती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का रावण हूं, तो इतिहास का मैं पहला रावण हूं, जो सीता को खुद घर छोड़कर आएगा।' इस लाइन में ना सिर्फ फिल्म की थीम छुपी है, बल्कि ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ये रावण सिर्फ बुरा है, या उसकी दीवानगी में कुछ अलग ही रंग है।