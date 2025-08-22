Saaiyara को मिलेगी कड़ी चुनौती! Ek Deewane Ki Deewaniyat का टीजर देख फैंस बोले – ये तो मस्ट वॉच है

टीजर में हर्षवर्धन और सोनम दो ऐसे प्रेमियों के रूप में दिख रहे हैं, जो शादी करने वाले होते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'अब देखेगा जमाना प्यार, दर्द और नफरत, अब देखेगा जमाना एक दीवाने की दीवानियत। टीजर रिलीज हो गया है।

एक दीवाने की दीवानियत इस दीपावली 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।' फैंस भी फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही अपनी एक्साइटमेंट को नहीं रोक पाए। एक यूजर ने लिखा, ' ये बहुत ही शानदार लग है। तो वहां दूसरे ने लिखा, ये तो मस्ट वॉच है है, भाई ।