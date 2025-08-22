Saaiyara को मिलेगी कड़ी चुनौती! Ek Deewane Ki Deewaniyat का टीजर देख फैंस बोले – ये तो मस्ट वॉच है

Ek Deewane Ki Deewaniyat : 'सनम तेरी कसम' से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर हर्षवर्धन राणे जल्द ही फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में नजर आने वाले हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है और इसे देखकर दर्शकों को 'सैयारा' और 'रांझणा' जैसी कई फिल्मों की याद आ रही है।
बता दें कि 'एक दीवाने की दीवानियत' एक लव स्टोरी है, जिसमें प्यार के साथ नफरत और धोखे का भी दर्द दिखाया गया है। टीजर की शुरुआत एक शायरी से होती है, 'तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, ये मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं।'
टीजर में हर्षवर्धन और सोनम दो ऐसे प्रेमियों के रूप में दिख रहे हैं, जो शादी करने वाले होते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'अब देखेगा जमाना प्यार, दर्द और नफरत, अब देखेगा जमाना एक दीवाने की दीवानियत। टीजर रिलीज हो गया है।
एक दीवाने की दीवानियत इस दीपावली 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।' फैंस भी फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही अपनी एक्साइटमेंट को नहीं रोक पाए। एक यूजर ने लिखा, ' ये बहुत ही शानदार लग है। तो वहां दूसरे ने लिखा, ये तो मस्ट वॉच है है, भाई ।
फिल्ममेकिंग अंशुल गर्ग ने किया है और इसे मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखा है। हांलाकि 'सैयारा' जैसे गानों की दीवानगी को टक्कर देने को तैयार है 'एक दीवाने की दीवानियत'। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। फैंस इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।
बता दें कि टीजर में प्यार, दर्द और धोखे की कहानी की झलक दिखती है, जिससे दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब देखना ये है कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर कितनी छाप छोड़ पाती है।