बॉलीवुड

New Year Celebration के बीच ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र को किया याद, बॉबी देओल ने दिया ऐसा जवाब

Esha Deol Post: नए साल की खुशियां मनाते हुए एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने पिता और अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया, जो फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज और सभी के लिए प्रेरणा हैं।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 01, 2026

New Year Celebration के बीच ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र को किया याद, बॉबी देओल ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब

ईशा देओल और पापा धर्मेंद्र (सोर्स:X)

Esha Deol Post: साल 2026 की शुरुआत जहां पूरी दुनिया जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर देओल परिवार के लिए ये मौका खुशियों के साथ-साथ काफी इमोशनल कर देने वाला भी है। बता दें, दिग्गज अभिनेता और पिता धर्मेंद्र की कमी उनके बच्चों को हर पल महसूस हो रही है। नए साल के मौके पर ईशा देओल ने अपने पिता को याद करते हुए एक बेहद दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है।

ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र को किया याद

एक्ट्रेस ईशा देओल ने विदेश में अपने नए साल का स्वागत किया, लेकिन इस अवसर पर वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो आसमान की ओर इशारा कर रही हैं। फोटो पर उन्होंने लिखा 'लव यू पापा'। फैंस का मानना है कि ईशा आसमान में एक चमकते सितारे के रूप में अपने पिता को ढूंढ रही थीं। साथ ही, उन्होंने अपने संदेश में सभी को स्वस्थ, खुश और हेल्दी रहने की शुभकामनाएं भी दीं। इस पोस्ट के जवाब में बॉबी देओल ने 'हार्ट इमोजी' के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी।

इतना ही नहीं, पिता के कपड़ों में नजर आ रहे हैं बॉबी देओल धर्मेंद्र के जाने के बाद बॉबी देओल अक्सर अपने पिता के अहसास को करीब रखने के लिए उन्हीं के कपड़े पहने नजर आते हैं। हाल ही में सलमान खान की बर्थडे पार्टी और फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान भी बॉबी को धर्मेंद्र की शर्ट पहने देखा गया था। यहां तक कि पिता की याद में रखी गई 'प्रेयर मीट' में भी उन्होंने उन्हीं की शर्ट पहनी थी, जो उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

फिल्म 'इक्कीस' और बॉबी देओल का खास नाता है। हालांकि, आज यानी 1 जनवरी 2026 को धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' थिएटर में दस्तक दे चुकी है। बता दें, श्रीराम राघवन के निर्देशन और अगस्त्य नंदा के लीड रोल वाली इस फिल्म में धर्मेंद्र एक मेन रोल में हैं। फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी और इमोशनल खबर ये है कि इसमें धर्मेंद्र के 'यंग वर्जन' के लिए बॉबी देओल ने अपनी आवाज दी है।

