New Year Celebration के बीच ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र को किया याद, बॉबी देओल ने दिया ऐसा जवाब

एक्ट्रेस ईशा देओल ने विदेश में अपने नए साल का स्वागत किया, लेकिन इस अवसर पर वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो आसमान की ओर इशारा कर रही हैं। फोटो पर उन्होंने लिखा 'लव यू पापा'। फैंस का मानना है कि ईशा आसमान में एक चमकते सितारे के रूप में अपने पिता को ढूंढ रही थीं। साथ ही, उन्होंने अपने संदेश में सभी को स्वस्थ, खुश और हेल्दी रहने की शुभकामनाएं भी दीं। इस पोस्ट के जवाब में बॉबी देओल ने 'हार्ट इमोजी' के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी।