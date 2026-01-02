2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मनोरंजन

लोंगेवाला पोस्ट पर BSF जवानों से सैल्यूट करना सीखते दिखे सिंगर एपी ढिल्लों, देखें वीडियो

AP Dhillon: एपी ढिल्लों ने अपने तीसरे भारत दौरे के आखिर में नए साल की शुरुआत देश के जवानों के साथ लोंगेवाला पोस्ट से की। उन्होंने इस शुरुआत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें वो जवानो के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 02, 2026

AP Dhillon At Longewala Post

लोंगेवाला पोस्ट पर BSF जवानों के साथ एपी ढिल्लों। (फोटो सोर्स: apdhillon)

AP Dhillon: पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे सिंगर और इंटरनेशनल म्यूजिक पर्सनालिटी एपी ढिल्लों ने नए साल की शुरुआत राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट का दौरा करके देशभक्ति के भाव से की। उन्होंने बीएसएफ (Border Security Force) के जवानों से मुलाकात की। नए साल की ऐसी शुरुआत की कुछ तस्वीरें एपी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं और देश की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के बलिदानों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

बता दें कि गुरुवार (1 जनवरी) को सिंगर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “नए साल की शुरुआत लोंगेवाला पोस्ट पर बहादुर बीएसएफ जवानों से मिलकर की, हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए वे हर दिन जो बलिदान देते हैं, उसके लिए आभारी हूं।”

इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसने उनके फैंस और इंटरनेट यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया। बता दें कि इस वीडियो क्लिप में एपी ढिल्लों बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत करते और उनके अनुभवों को ध्यान से सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहीं, इस वीडियो में एपी ढिल्लों सैनिकों के मार्गदर्शन में सही तरीके से सलामी देना सीखते हुए भी दिख रहे हैं।

पोस्ट के वायरल होते ही, फैंस ने कमेंट सेक्शन में एपी ढिल्लों की खूब तारीफ की और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले जवानों को सम्मानित करके साल की शुरुआत करने के लिए उनकी की सराहना भी की। कई यूजर्स ने सिंगर के इस कदम को "दिल को छूने वाला" और "प्रेरणादायक" बताया, जबकि अन्य ने बीएसएफ जवानों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया।

एपी ढिल्लों का भारत दौरा में समाप्त हुआ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एपी ढिल्लों हाल ही में अपने भारत दौरे पर आये हुए थे। 5 दिसंबर को अहमदाबाद से शुरू हुआ उनका ये दौरा अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी दौरा बताया जा रहा था, बीती 28 दिसंबर को जयपुर में खत्म हुआ। इस दौरे में एपी ढिल्लों ने दिल्ली एनसीआर, लुधियाना, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर में कंसर्ट्स किये।

तारा सुतरिया के साथ Kiss कंट्रोवर्सी

बता दें कि मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी उनका कॉन्सर्ट देखने गई थीं और स्टेज पर एपी ढिल्लों ने तारा को गले लगाया और गाल पर Kiss किया। जिस पर काफी विवाद भी हुआ। उनको ट्रोल भी किया गया। हालांकि, तारा सुतरिया और उनके बॉयफ्रेंड वीरे पहाड़िया ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस वीडियो को गलत तरीके से दिखाया गया है।

Pintu Prasad

