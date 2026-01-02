लोंगेवाला पोस्ट पर BSF जवानों से सैल्यूट करना सीखते दिखे सिंगर एपी ढिल्लों, देखें वीडियो

AP Dhillon: पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे सिंगर और इंटरनेशनल म्यूजिक पर्सनालिटी एपी ढिल्लों ने नए साल की शुरुआत राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट का दौरा करके देशभक्ति के भाव से की। उन्होंने बीएसएफ (Border Security Force) के जवानों से मुलाकात की। नए साल की ऐसी शुरुआत की कुछ तस्वीरें एपी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं और देश की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के बलिदानों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।