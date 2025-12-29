29 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

Jaipur: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कंसर्ट में मोबाइल चोरों का आतंक, 25 से ज्यादा दर्शकों के फोन चोरी

सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में जेईसीसी सीतापुरा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कंसर्ट के दौरान मोबाइल चोरों ने जमकर वारदात की। कार्यक्रम के बाद 25 से अधिक दर्शकों के मोबाइल गायब मिले। भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने जेब और बैग से मोबाइल निकाले।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 29, 2025

Jaipur Mobile phone thieves at Punjabi singer AP Dhillon concert

Mobile phone thieves at Punjabi singer AP Dhillon concert (Patrika Photo)

जयपुर: सांगानेर सदर थाना इलाके में मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कंसर्ट के दौरान मोबाइल चोरों ने जमकर हाथ साफ किया। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में आयोजित कार्यक्रम में 25 से ज्यादा लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। रात करीब दस बजे कंसर्ट समाप्त होने के बाद जैसे ही दर्शक बाहर निकले, तब उन्हें अपने मोबाइल गायब होने का पता चला।

मोबाइल नहीं मिलने पर दर्शकों में आक्रोश फैल गया। कई लोग मौके पर ही शोर मचाने लगे और आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कुछ दर्शकों ने बताया कि कंसर्ट के दौरान भारी भीड़ थी और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने जेब और बैग से मोबाइल निकाल लिए। कई पीड़ितों ने अपने स्तर पर काफी देर तक मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

भारी भीड़ का उठाया फायदा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंसर्ट के दौरान युवाओं की संख्या ज्यादा थी और लोग लगातार वीडियो व फोटो बना रहे थे। इसी बीच भीड़ में धक्का-मुक्की भी हुई। आशंका जताई जा रही है कि संगठित गिरोह ने मौके पर सक्रिय होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरी हुए मोबाइलों में महंगे स्मार्टफोन भी शामिल बताए जा रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सांगानेर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने पीड़ितों से जानकारी जुटाई और उनसे लिखित शिकायत देने को कहा। देर रात तक कुछ पीड़ित थाने पहुंचे। पुलिस का कहना है कि आयोजन स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था पर जताई नाराजगी

वहीं, दर्शकों ने आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इतने बड़े कार्यक्रम में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पर्याप्त चेकिंग नहीं की गई। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और चोरी करने वालों को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बाहर से भी आए थे लोग

पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आए थे। दिल्ली और पंजाब से भी लोग कंसर्ट के लिए आए थे। बताया जा रहा है गाने में डांस के दौरान कुछ लोगों के मोबाइल गिर गए तो कई लोगों के मोबाइल का स्नैचरों ने चुरा लिया।

Published on:

29 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कंसर्ट में मोबाइल चोरों का आतंक, 25 से ज्यादा दर्शकों के फोन चोरी

