Jaipur: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कंसर्ट में मोबाइल चोरों का आतंक, 25 से ज्यादा दर्शकों के फोन चोरी

वहीं, दर्शकों ने आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इतने बड़े कार्यक्रम में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पर्याप्त चेकिंग नहीं की गई। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और चोरी करने वालों को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।