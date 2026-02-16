Rajasthan: PM फसल बीमा योजना में करोड़ों के घोटाले के बाद एक्शन में सरकार, सभी जिलों में रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी

उल्लेखनीय है शुक्रवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सालासर आए थे और एसबीआइ में अचानक छापा मारकर कृषि फसल बीमा योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया था। सालासर स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) शाखा के प्रबंधक, एक बैंककर्मी तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ फसल बीमा योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर सालासर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया हैं। आरोप है कि फसल बीमा योजना के तहत फर्जी किसानों के नाम पर बीमा कराकर प्रीमियम राशि जमा की गई तथा बाद में फर्जी बीमा क्लेम लेने की साजिश रची गई।