राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती: OMR शीट में हेरफेर का आरोप, बोर्ड ने 1.45 लाख शीट सार्वजनिक कर दी खुली चुनौती, नहीं मिला कोई सबूत

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती: OMR शीट में हेरफेर का आरोप
Rajasthan 4th Grade Recruitment: जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रदेश में हलचल तेज है। हाई कटऑफ और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद बेरोजगार युवाओं ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।
बता दें कि आरोपों के बीच बोर्ड ने एक लाख 45 हजार चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। बोर्ड का तर्क है कि यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा हुआ है तो अभ्यर्थी प्रमाण सहित शिकायत दर्ज कराएं। ओएमआर शीट सार्वजनिक किए जाने के दस दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी अभ्यर्थी या संगठन की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
बोर्ड ने इस संबंध में एक महीने का समय निर्धारित किया है, ताकि कोई भी इच्छुक पक्ष दस्तावेजी प्रमाण पेश कर सके। आरोपों के बाद बोर्ड ने कहा कि परीक्षा परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ जारी किया गया है।
बोर्ड का कहना है कि पारदर्शिता के लिए भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में भी ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाएंगी। इससे न केवल चयन प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि विवादों की स्थिति में त्वरित जांच भी संभव हो सकेगी।
बोर्ड पर आरोप लगाए गए थे कि भर्ती की ओएमआर शीट में हेर-फेर की गई है। हमने शीट सार्वजनिक की है। अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया है।
-आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
