9 बहनों के इकलौते भाई की मौत, जयपुर-दिल्ली सड़क हादसे में छीनी परिवार की खुशियां, मचा कोहराम

Jaipur-Delhi HIghway Accident: जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मलपुरा के पास पिकअप और बाइक की भिड़ंत में नौ बहनों के इकलौते भाई की मौत हो गई, जबकि उसकी दो बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।