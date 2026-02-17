Good News : उत्तर पश्चिम रेलवे का बड़ा तोहफा, राजस्थान की 9 स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाए 57 जनरल कोच, इस रूट के यात्रियों की तो ‘बल्ले-बल्ले’

फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में खाटू श्याम जी का लक्खी मेला और होली जैसे बड़े अवसर आ रहे हैं। रींगस, फुलेरा और जयपुर रूट पर डिब्बे बढ़ाए जाने से उन हजारों श्रद्धालुओं और यात्रियों को राहत मिलेगी जो साधारण टिकट लेकर सफर करते हैं। रींगस-रेवाड़ी रूट (09637/38) पर 5 कोच बढ़ने से खाटू जाने वाले भक्तों का सफर सुगम होगा।