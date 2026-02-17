Good News : उत्तर पश्चिम रेलवे का बड़ा तोहफा, राजस्थान की 9 स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाए 57 जनरल कोच, इस रूट के यात्रियों की तो ‘बल्ले-बल्ले’

आगामी दिनों में त्योहारों और वैवाहिक सीजन के चलते ट्रेनों में बढ़ रहे भारी यात्री दबाव को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 'वेटिंग लिस्ट' और भीड़भाड़ को कम करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, राजस्थान और पड़ोसी राज्यों (हरियाणा-दिल्ली) को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है।
रेलवे ने प्रमुख रूटों पर डिब्बों की संख्या में 5 से 13 तक की बढ़ोतरी की है।
|गाड़ी संख्या
|ट्रेन का नाम (रूट)
|कोच बढ़ोतरी की संख्या
|प्रभावी तिथि (अस्थायी)
|19617/18
|मदार-रेवाड़ी-मदार स्पेशल
|05 डिब्बे
|20.02.26 से 04.03.26
|19620/19
|रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी स्पेशल
|05 डिब्बे
|21.02.26 से 01.03.26
|59632/31
|रेवाड़ी-हिसार-रेवाड़ी स्पेशल
|05 डिब्बे
|21.02.26 से 02.03.26
|19622/21
|रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी स्पेशल
|05 डिब्बे
|22.02.26 से 04.03.26
|59630/29
|फुलेरा-जयपुर-फुलेरा स्पेशल
|05 डिब्बे
|23.02.26 से 03.03.26
|09635/36
|जयपुर-रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल
|05 डिब्बे
|23.02.26 से 03.03.26
|09637/38
|रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल
|05 डिब्बे
|22.02.26 से 02.03.26
|09639/40
|मदार-रोहतक-मदार स्पेशल
|13 डिब्बे
|25.02.26 से 28.02.26
|09733/34
|जयपुर-भिवानी-जयपुर स्पेशल
|09 डिब्बे
|17.02.26 से 02.03.26
इस पूरी घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी संख्या 09639/09640 (मदार-रोहतक-मदार) है, जिसमें एक साथ 13 साधारण श्रेणी डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। यह ट्रेन शेखावाटी और हरियाणा के यात्रियों के लिए काफी लोकप्रिय है और इसमें भारी भीड़ रहती है।
फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में खाटू श्याम जी का लक्खी मेला और होली जैसे बड़े अवसर आ रहे हैं। रींगस, फुलेरा और जयपुर रूट पर डिब्बे बढ़ाए जाने से उन हजारों श्रद्धालुओं और यात्रियों को राहत मिलेगी जो साधारण टिकट लेकर सफर करते हैं। रींगस-रेवाड़ी रूट (09637/38) पर 5 कोच बढ़ने से खाटू जाने वाले भक्तों का सफर सुगम होगा।
अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों पर कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में 57 अतिरिक्त कोच जुड़ने से जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह मिल सकेगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को न केवल बैठने की सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रेनों में होने वाली धक्का-मुक्की से भी निजात मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग