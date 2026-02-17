बाजारों में सुगम राह… रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत टनल की जरूरत जताई

जानकारों का कहना है बड़ी चौपड़ पर जब मेट्रो का स्टेशन का निर्माण हुआ था, तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एमआइ रोड से जोरावर सिंह गेट तक टनल का प्रस्ताव तैयार करने के लिए मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद मेट्रो ने बड़ी चौपड़ के ऊपर इसके लिए जगह भी छोड़ी थी। हालांकि सरकार बदलते के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। अब जेडीए की ओर से रामनिवास बाग से बापू बाजार तक भूमिगत सब-वे बनाने की तैयारियों के बीच व्यापारियों ने यह मांग फिर से उठाई है।