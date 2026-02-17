17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बाजारों में सुगम राह… रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत टनल की जरूरत जताई

जयपुर। परकोटे में सुगम यातायात को लेकर एमआइ रोड से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत सब-वे (टनल) बनाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। व्यापारियों ने रामनिवास बाग से बापू बाजार तक भूमिगत सब-वे की तैयारियों को लेकर सवाल उठाते हुए लॉन्ग टर्म समाधान की जरूरत जताई है। उन्होंने सोमवार को पत्रिका टीम के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Feb 17, 2026

जयपुर। परकोटे में सुगम यातायात को लेकर एमआइ रोड से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत सब-वे (टनल) बनाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। व्यापारियों ने रामनिवास बाग से बापू बाजार तक भूमिगत सब-वे की तैयारियों को लेकर सवाल उठाते हुए लॉन्ग टर्म समाधान की जरूरत जताई है। उन्होंने सोमवार को पत्रिका टीम के साथ मेट्रो स्टेशन और बाजार का दौरा कर सब-वे बनाने का रूट दिखाया। परकोटे में सुगम राह के लिए इसे जरूरी भी बताया।

जानकारों का कहना है बड़ी चौपड़ पर जब मेट्रो का स्टेशन का निर्माण हुआ था, तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एमआइ रोड से जोरावर सिंह गेट तक टनल का प्रस्ताव तैयार करने के लिए मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद मेट्रो ने बड़ी चौपड़ के ऊपर इसके लिए जगह भी छोड़ी थी। हालांकि सरकार बदलते के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। अब जेडीए की ओर से रामनिवास बाग से बापू बाजार तक भूमिगत सब-वे बनाने की तैयारियों के बीच व्यापारियों ने यह मांग फिर से उठाई है।

बताया अधूरा समाधान

व्यापारियों ने जेडीए की ओर से रामनिवास बाग से बापू बाजार तक भूमिगत सब–वे बनाने की तैयारी को अधूरा समाधान बताया। उनका तर्क है कि रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक टनल ही परकोटे में जाम का स्थायी समाधान है।

टनल बनती है तो यह होगा फायदा

  • जिन वाहनचालकों को परकोटे में नहीं जाना है, वे सीधे ही रामनिवास बाग से दिल्ली और आमेर की ओर आ-जा सकेंगे।
  • ट्रैफिक को भूमिगत मार्ग से निकालने से बाजारों में जाम नहीं लगेगा
  • स्थानीय खरीदारों और पर्यटकों को राहत मिलेगी
  • परकोटे के भीतर पैदल और साइकिल फ्रेंडली वातावरण बनेगा

कोई उपयोग भी नहीं

मेट्रो स्टेशन के ऊपर छोड़ी गई खाली जगह का अभी कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है। जयपुर मेट्रो ने इसे एक कंपनी को दे रखा है, जिसने भी अभी कोई काम शुरू नहीं किया है।

इन पदाधिकारी ने मौके पर जाकर दिखाया रूट

  • जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी
  • किशनपोल बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष खुंटेटा
  • चौड़ा रास्ता व्यापार मंडल अध्यक्ष विवेक भारद्वाज
  • त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता
  • जौहरी बाजार व्यापार मंडल महामंत्री कैलाश मित्तल

आसानी से बनाई जा सकती है टनल

जब मेट्रो स्टशेन बना था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एमआइ रोड से जोरावर सिंह गेट तक टनल निकालने का प्रस्ताव रखा था, उसके लिए हमने बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के ऊपर प्रोविजन छोड़ दिया था। परकोटे के जाम से निजात दिलाने के लिए यह अच्छा प्रस्ताव था। इससे होकर टनल आसानी से निकल सकती है।
- अखिलेस सक्सेना, पूर्व परियोजना निदेशक, जयपुर मेट्रो

मेेट्रो स्टेशन बनने के बाद हमनें तत्कालीन मेट्रो अधिकारियों और पुलिस आयुक्त से मिलकर रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक सब-वे बनाने की मांग की थी। अगर यह सब-वे बन जाता है तो परकोटे के जाम से राहत मिलेगी। जेडीए को इस पर काम करना चाहिए।
- सुभाष गोयल, अध्यक्ष, जयपुर व्यापार महासंघ

वर्तमान योजना केवल रामनिवास बाग से बापू बाजार तक सीमित है, इससे परकोटे के बाजार में लगने वाले जाम से राहत नहीं मिलेगी। यदि रामनिवास बाग से बड़ी चौपड़ होते हुए जोरावर सिंह गेट तक टनल बना दी जाए तो राहत मिलेगी।
- सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बाजारों में सुगम राह… रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत टनल की जरूरत जताई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : 'मैदान तो जीता, पर अब सरकारी सिस्टम से मुकाबला', आखिर क्यों छलक रहा राजस्थान के 'चैम्पियन खिलाड़ियों' का दर्द?

rajasthan players
जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में बारीक हरी मिर्च-​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर

Vidya Sambal Yojana : क्या राजस्थान में बंद हो जाएगी विद्या संबल योजना? जानें शिक्षकों के लिए क्या है नई व्यवस्था

Rajasthan Will Vidya Sambal Yojana be discontinued know new system for teachers
जयपुर

‘BJP के बजट में छोरा, गहलोत के राज में हुई छोरी’, बीजेपी MLA ने बजट को ‘जवानी’ और ‘बुढ़ापा’ बताकर लिंगभेद तुलना की

BJP MLA Bahadur Singh Koli
जयपुर

जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NH-48 पर जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, सिर्फ इतने घंटे में पूरा होगा सफर

Jaipur–Delhi National Highway
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.