Rajasthan Expressway: राजस्थान में यहां बनेंगे 3 एक्सप्रेस-वे, इस बड़े कॉरिडोर से होंगे लिंक; 38000 करोड़ आएगी लागत

यह जालाेर में अमृतसर-जामनगर इकाॅनाेमिक काेरीडाेर से शुरू हाेकर झालावाड़ में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। इसकी लागत 16 हजार करोड़ से ज्यादा है। हाड़ौती, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से राजस्थान के पश्चिमी जिलों को जोड़ने की यह योजना है। वहीं दोनों एक्सप्रेस-वे के जुड़ने से प्रदेश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक व्यापार करना भी आसान होगा। इसकी लंबाई 402 किमी है, अभी हाइवे से 578 किमी और समय 10.3 घंटे लगेंगे। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद 4 घंटे लगेंगे।