Sadhvi Prem Baisa Death Case: 20 मिनट में मौत? साध्वी प्रेम बाईसा मामले में आया नया मोड़, पुलिस ने डॉक्टर्स से फिर ली ये राय

बीपी नॉर्मल थी, इंजेक्शन के 20 मिनट में मौत हुई थी। एसआइटी प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा 27 जनवरी को अजमेर में कथा वाचन कर आश्रम लौटी थी। उन्हें 29 जनवरी को एक अन्य कथा वाचन में जाना था, लेकिन 28 जनवरी की सुबह गला खराब हो गया था। जल्द गला ठीक हो जाए इसलिए नर्स देवीसिंह को दो बार कॉल किया था। वो शाम 5.10 बजे आश्रम पहुंचा था। उसने साध्वी की बीपी जांच तो नॉर्मल आई थी। फिर 5.15 बजे साध्वी को इंजेक्शन लगाए थे। 20 मिनट बाद ही साध्वी की मृत्यु हो गई थी। कम्पाउण्डर का कोई गलत उद्देश्य नहीं था, लेकिन इलाज करने में लापरवाही रही। उसे साध्वी को अस्पताल भेजना चाहिए था।