15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Maha Shivratri 2026: यहां जमीन से 40 फीट नीचे विराजे हैं भोलेनाथ, जानें पातालेश्वर मंदिर का रोचक इतिहास और खासियत

Pataleshwar Mahadev Temple: कटला बाजार स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी बनावट और गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है। यहां जमीन से करीब 40 फुट नीचे विराजे महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 15, 2026

Pataleshwar Mahadev Temple, Pataleshwar Mahadev Temple Jodhpur, Shivaratri, Shivaratri 2026, पातालेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर, शिवरात्रि, शिवरात्रि 2026

पातालेश्वर महादेव मंदिर। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शहर के व्यस्ततम कटला बाजार क्षेत्र में स्थित एक अनोखा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां महादेव जमीन से करीब 40 फुट नीचे पाताल में विराजमान हैं, जहां दर्शन करने के लिए भक्तों को लगभग 42 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं।

साल 1779 में हुआ था निर्माण

जोधपुर शहर के प्रमुख कुंज बिहारी मंदिर परिसर में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण साल 1779 (विक्रम संवत 1837) में महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने अपने पुत्र शेरसिंह की स्मृति में करवाया था। कुंज बिहारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर बड़ा बरामदा पार करने के बाद बाईं ओर यह मंदिर स्थित है, जो नीचे की ओर दो मंजिला बना हुआ है।

मंदिर का शिखर करीब 45 फुट ऊंचा

मंदिर में संगमरमर से निर्मित भगवान शिव का शिवलिंग और विनायक जी का विग्रह स्थापित है। श्रावण मास में यहां श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। मंदिर का शिखर करीब 45 फुट ऊंचा है और वर्तमान में देवस्थान विभाग के प्रबंधन में इसका तोरण द्वार स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।

मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से पहुंचता है, बाबा भोलेनाथ उसके संकट दूर करते हैं और जीवन में सुख-शांति प्रदान करते हैं। इसी आस्था के चलते देश ही नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी समय-समय पर यहां दर्शन करने आते हैं। साल भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: गिलहरी बन गई ‘मौत’ की वजह, एक झटके में 50 जानवरों का दम टूटा, इलाके में मचा हड़कंप
अलवर
Power line wire, power line wire broken, animals died due to electric shock, 50 animals died due to electric shock, Alwar News, Rajasthan News, बिजली लाइन का तार, बिजली लाइन का तार टूटा, करंट से जानवरों की मौत, करंट से 50 जानवरों की मौत, अलवर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 08:19 pm

Published on:

15 Feb 2026 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Maha Shivratri 2026: यहां जमीन से 40 फीट नीचे विराजे हैं भोलेनाथ, जानें पातालेश्वर मंदिर का रोचक इतिहास और खासियत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निगहबान- पाठक ही हमारा अधिपति, जोधपुर से मिल रही अपनायत

nighaban, Jodhpur Magazine, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, जोधपुर पत्रिका, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान
जोधपुर

निगहबान- जोधपुर में जलाशय बने डंपिंग यार्ड… अब और कितना इंतजार…

nighaban
जोधपुर

Gang Rape: बाड़मेर की लड़की से जोधपुर के होटल में गैंगरेप, दरिंदगी में होटलकर्मी भी शामिल, सोशल मीडिया के जरिए की थी दोस्ती

Jodhpur student gang rape
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: अस्थमा अटैक से हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, लेकिन 3 बड़े सवाल अब भी अनसुलझे

Sadhvi Prem Baisa death case
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: बच सकती थी साध्वी प्रेम बाईसा की जान! हो गई ऐसी बड़ी चूक, कंपाउंडर को भी लगा बड़ा झटका

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa heart attack, Sadhvi Prem Baisa cardiac arrest, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा हार्ट अटैक, साध्वी प्रेम बाईसा कार्डियक अरेस्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.