Maha Shivratri 2026: यहां जमीन से 40 फीट नीचे विराजे हैं भोलेनाथ, जानें पातालेश्वर मंदिर का रोचक इतिहास और खासियत

जोधपुर शहर के प्रमुख कुंज बिहारी मंदिर परिसर में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण साल 1779 (विक्रम संवत 1837) में महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने अपने पुत्र शेरसिंह की स्मृति में करवाया था। कुंज बिहारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर बड़ा बरामदा पार करने के बाद बाईं ओर यह मंदिर स्थित है, जो नीचे की ओर दो मंजिला बना हुआ है।