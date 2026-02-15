15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

निगहबान- पाठक ही हमारा अधिपति, जोधपुर से मिल रही अपनायत

जोधपुर पत्रिका ने मारवाड की हर छोटी बड़ी या बुनियादी समस्या को उठाया ही नही बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया है। धोरों में पानी के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना से लेकर रिफाइनरी तक, क्षेत्र के विकास की उड़ान का पथ प्रदर्शक पत्रिका ही रहा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sandeep Purohit

Feb 15, 2026

nighaban, Jodhpur Magazine, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, जोधपुर पत्रिका, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान

फाइल फोटो- पत्रिका

सशरीर भगवान के दर्शन सिद्ध ही कर सकता है। राजस्थान पत्रिका एक समाचार पत्र है, आत्मा के साथ। इसकी आत्मा सिद्ध है। इसीलिए जोधपुर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में 47 साल से अपने अधिपति पाठक से मिल पा रहा है। पत्रिका के वटवृक्ष का बीज परम श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिशजी ने रखा। यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। उनके द्वारा रोपित मूल्यों और संस्कारों के प्रवाह से ही पत्रिका निरंतर पुष्पित और पल्लवित हो रहा है।

पत्रिका जोधपुर में पिछले 47 साल से समाज में परिवर्तन के अग्रदूत की भूमिका निभा रहा है। हम प्रगति और बदलाव के पैरोकार हैं। पाठक की आस्था के साथ हैं, पर झूठ और जिद के साथ नहीं हैं। जन सरोकारों से लेकर समाज के वंचित वर्ग के हक की आवाज ही सदैव हमारे समाचारों की परिधि रहा है। जात- पंथ-मजहब में पत्रिका ने कभी भेद किया नहीं। नेरेटिव सेट करने के लिए समाचारों के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ के रास्ते से वास्ता रखा नहीं। सोशल मीडिया के कचरे से लेकर पश्चिम के पेज-थ्री के समाचारों की झूठन को परोसने में हमारा विश्वास नहीं रहा है। ग्राउंड पर हो रही हर गतिविधि पर हमारी पैनी नजर रहती है।

जोधपुर पत्रिका ने मारवाड की हर छोटी बड़ी या बुनियादी समस्या को उठाया ही नही बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया है। धोरों में पानी के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना से लेकर रिफाइनरी तक, क्षेत्र के विकास की उड़ान का पथ प्रदर्शक पत्रिका ही रहा है। लूणी-बांडी-जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमेशा आवाज उठाई है। शहर के छोटे बडे तालाबों के पुनरुत्थान के लिए भी भागीरथ प्रयासों से कौन परिचित नहीं है। पहले गुलाब सागर के उत्थान में और अब चतुरसागर के लिए 6 करोड़ की राशि को स्वीकृत कराने के पीछे पत्रिका के अभियान ही हैं। एलिवेटेड रोड के नक्शे जल्द ही जमीन पर लाएंगे। जैसे रेलवे की फुट ओवरब्रिज की सौगात जोधपुर को अब दस्तक दे रही है। उद्योग-धंधे फले फूलें। इसके लिए इडंस्ट्रियल कॉरिडोर के मुद्दे को भी जोर-शोर से उठाया है।

जोधपुर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के साथ-साथ संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं हटे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़े। वे सिर्फ जोधपुर को छूकर आगे नहीं बढ़े, यहां ठहरें इसके लिए यह जरूरी है कि जोधपुर को हैरिटेज साइट का दर्जा मिले। हमारा शहर 566 साल पुराना है। हमारा अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, परंपराएं हैं। खानपान तो पूरी दुनिया में सबसे निराला है ही। पत्रिका का कारवां इन सब को समेटे हुए पिछले 47 साल से लगातार आगे बढ़ रहा है तो वह सिर्फ जोधपुर से मिल रही अपनायत के कारण। हमें विश्वास है कि पाठकों के प्रेम और अपनायत का यह क्रम अनवरत जारी रहेगा। हम अपने देवतुल्य पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कसौटी पर सदैव खरे उतरेंगे। आपका संबल ही हमारा प्रेरणा पुंज है। कोटि-कोटि नमन्।

sandeep.purohit@epatrika.com

ये भी पढ़ें

निगहबान- रीलवीर नहीं रियल वीर चाहिए
जोधपुर
Reel, mobile reel, mobile reel addiction, mobile reel addiction among youth, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit article, mobile reel news, रील, मोबाइल रील, मोबाइल रील का नशा, युवाओं में मोबाइल रील का नशा, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, मोबाइल रील न्यूज, निगहबान, nighaban

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 05:23 pm

Published on:

15 Feb 2026 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / निगहबान- पाठक ही हमारा अधिपति, जोधपुर से मिल रही अपनायत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निगहबान- जोधपुर में जलाशय बने डंपिंग यार्ड… अब और कितना इंतजार…

nighaban
जोधपुर

Gang Rape: बाड़मेर की लड़की से जोधपुर के होटल में गैंगरेप, दरिंदगी में होटलकर्मी भी शामिल, सोशल मीडिया के जरिए की थी दोस्ती

Jodhpur student gang rape
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: अस्थमा अटैक से हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, लेकिन 3 बड़े सवाल अब भी अनसुलझे

Sadhvi Prem Baisa death case
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: बच सकती थी साध्वी प्रेम बाईसा की जान! हो गई ऐसी बड़ी चूक, कंपाउंडर को भी लगा बड़ा झटका

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa heart attack, Sadhvi Prem Baisa cardiac arrest, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा हार्ट अटैक, साध्वी प्रेम बाईसा कार्डियक अरेस्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज
जोधपुर

आज का सवाल- शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं?

Jodhpur traffic, Jodhpur traffic jam, Jodhpur news, Rajasthan news, जोधपुर ट्रैफिक, जोधपुर ट्रैफिक जाम, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.