निगहबान- पाठक ही हमारा अधिपति, जोधपुर से मिल रही अपनायत

जोधपुर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के साथ-साथ संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं हटे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़े। वे सिर्फ जोधपुर को छूकर आगे नहीं बढ़े, यहां ठहरें इसके लिए यह जरूरी है कि जोधपुर को हैरिटेज साइट का दर्जा मिले। हमारा शहर 566 साल पुराना है। हमारा अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, परंपराएं हैं। खानपान तो पूरी दुनिया में सबसे निराला है ही। पत्रिका का कारवां इन सब को समेटे हुए पिछले 47 साल से लगातार आगे बढ़ रहा है तो वह सिर्फ जोधपुर से मिल रही अपनायत के कारण। हमें विश्वास है कि पाठकों के प्रेम और अपनायत का यह क्रम अनवरत जारी रहेगा। हम अपने देवतुल्य पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कसौटी पर सदैव खरे उतरेंगे। आपका संबल ही हमारा प्रेरणा पुंज है। कोटि-कोटि नमन्।