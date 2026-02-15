निगहबान- जोधपुर में जलाशय बने डंपिंग यार्ड… अब और कितना इंतजार…

यह काफी हद तक संघर्ष करने वालों की जीत है, लेकिन अभी भी इस बजट से धरातल पर काम करने के लिए चक्कर खत्म नहीं हो रहे। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। इस बार समय रहते इस सरोवर को संवारने का काम शुरू हो जाता तो शहर को एक नई पहचान मिलेगी। जिम्मेदारों की नींद टूटनी चाहिए और इस सरोवर को बचाने के लिए धरातल पर काम शुरू होना चाहिए। अब सरकार ने इसको संवारने के लिए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसकी वित्तीय स्वीकृति मिलना बाकी है। हमारे अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत पहल कर जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति दिलाएं। अब और कितना इंतजार करना होगा जोधपुर को।