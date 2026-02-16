Salman Khan: कांकाणी हिरण शिकार केस में आया नया मोड़, सलमान खान के केस की सुनवाई से हटे जज

इस बीच, सलमान खान की ओर से पूर्व में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर यह आग्रह किया गया था कि उनकी अपील और राज्य सरकार की अपील को एक साथ संलग्न कर संयुक्त रूप से सुना जाए। पूर्व सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने तकनीकी कारणों से लंबित प्रक्रिया को पूर्ण कर दोनों मामलों को साथ में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। अब नई बेंच इस प्रकरण में आगे की सुनवाई तय करेगी।