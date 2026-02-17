17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

जोधपुर में पिल्ले के झगड़े में बहा खून, युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या

Jodhpur murder case: जोधपुर शहर के महामंदिर थानान्तर्गत भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे सोमवार देर रात खाना लेने आए एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। तीनों हत्यारे मौके से फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 17, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Jodhpur murder case: जोधपुर शहर के महामंदिर थानान्तर्गत भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे सोमवार देर रात खाना लेने आए एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। तीनों हत्यारे मौके से फरार हो गए। जिनकी तलाश की जा रही है। बाइक की चपेट में आकर घायल हुए पिल्ले को लेकर उपजे विवाद ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई।

वारदात में 3 आरोपी शामिल

थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि मूलतः उत्तर प्रदेश हाल बनाड़ रोड पर निजी अस्पताल के पीछे निवासी असलम (24) पुत्र हसन अली की हत्या की गई है। हत्या करने में तीन युवक शामिल थे। इनमें से दो जनों की पहचान मदेरणा कॉलोनी निवासी आमिर व अशफाक के रूप में की गई है। जिनकी तलाश की जा रही है।

खाना लेने आए थे मृतक व दो साथी

पुलिस का कहना है कि यूपी निवासी असलम व दो अन्य युवक बनाड़ रोड पर सैलून की दुकान चलाते हैं। देर रात तीनों युवक दो बाइक लेकर खाना लेने के लिए भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे स्थित एक कैटरिंग का काम करने वाले व्यक्ति की दुकान आए थे। दुकान पहुंचने से ठीक पहले भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया। पास एक पिल्ला घायल हालत में था। तीनों युवकों ने खाना लेने आए युवकों पर पिल्ले को बाइक से घायल करने का आरोप लगाया और इलाज के लिए रुपए मांगने लगे, लेकिन असलम ने बाइक से पिल्ले के चोट न आने से इनकार किया। इलाज के लिए रुपए देने से भी मना कर दिया।

तीनों युवक बाइक लेकर खाने वाली दुकान के आगे आ गए। तीनों युवक भी पीछे पीछे वहां आ गए और रुपए न देने पर झगड़ा करने लगे। असलम बाइक से नीचे उतरा तो आरोपी धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान एक युवक ने चाकू निकाला और असलम के सीने में चाकू से वार कर दिए। चाकू ह्रदय पर लगा और खून बहने लगा। यह देख आरोपी भाग गए।

आरोपियों की हुई पहचान

साथी युवकों ने खून से लथपथ घायल को संभाला और पावटा जिला अस्पताल लेकर आए। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल रैफर किया गया, जहां असलम को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने परिजन व मिलने वालों को सूचित किया। पुलिस वारदात स्थल पहुंची और इस पास के लोगों व सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से हत्यारों की पहचान व पकड़ने के प्रयास शुरू किए। तीन में से दो की पहचान आमिर व अशफाक के रूप में की गई है। इनके घरों पर छापे मारे गए, लेकिन वे नहीं मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

17 Feb 2026 04:39 am

Hindi News / Crime / जोधपुर में पिल्ले के झगड़े में बहा खून, युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, 7 वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, पत्रिका फोटो
जयपुर

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम,भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार
बलरामपुर

CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

Crime CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या
बिलासपुर

कोटा से मर्डर की सुपारी लेकर बारां पहुंचे थे आरोपी, पुलिस गश्त से प्लानिंग नाकाम

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
बारां

मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला, मौत

मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला, मौत An innocent child was crushed to death by a tractor trolley filled with soil
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.