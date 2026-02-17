जोधपुर में पिल्ले के झगड़े में बहा खून, युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या

पुलिस का कहना है कि यूपी निवासी असलम व दो अन्य युवक बनाड़ रोड पर सैलून की दुकान चलाते हैं। देर रात तीनों युवक दो बाइक लेकर खाना लेने के लिए भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे स्थित एक कैटरिंग का काम करने वाले व्यक्ति की दुकान आए थे। दुकान पहुंचने से ठीक पहले भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया। पास एक पिल्ला घायल हालत में था। तीनों युवकों ने खाना लेने आए युवकों पर पिल्ले को बाइक से घायल करने का आरोप लगाया और इलाज के लिए रुपए मांगने लगे, लेकिन असलम ने बाइक से पिल्ले के चोट न आने से इनकार किया। इलाज के लिए रुपए देने से भी मना कर दिया।