फावड़े से पिता की गला रेतकर की निर्मम हत्या, चेहरे व फावड़े पर खून लगाकर मोहल्ले में नाचते हुए घूमता रहा आरोपी, फिर…

आरोपी ने अपने पिता के गले पर वार करके हत्या की और फिर फावड़े से पूरे चेहरे और सिर को कुचल डाला। हड्डी तक के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। मोहल्लेवासियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति खून से लथपथ फावड़ा लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी फावड़ा लेकर जवानों की ओर दौड़ पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसके हाथ से फावड़ा छीना और रस्सी से बांधकर काबू में किया। आरोपी उस समय नशे में धुत था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था।