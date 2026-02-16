रतनपुर महामाया मंदिर कुंड में फिर 4 कछुओं की मौत, आखिर क्या है वजह? जांच में जुटी वन विभाग की टीम

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हडक़ंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। मंदिर प्रबंधन की सूचना पर रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी टीम के साथ पहुंचे। सबसे पहले कुंड के आसपास जमा भीड़ को हटाया गया, इसके बाद चारों कछुओं के शव बाहर निकाले गए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल मार्च में भी इसी कुंड में 30 कछुए जाल में फंसे मृत मिले थे।