17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

लंबी सेवा के आधार पर स्थायी होने का अधिकार नहीं… हाईकोर्ट ने नियमितीकरण याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि अस्थायी या गेस्ट कर्मचारी को सिर्फ लंबी सर्विस के आधार पर स्थायी होने का अधिकार नहीं मिलता।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 17, 2026

chhattisgarh high court

बिलासपुर हाईकोर्ट (photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि अस्थायी या गेस्ट कर्मचारी को सिर्फ लंबी सर्विस के आधार पर स्थायी होने का अधिकार नहीं मिलता। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि अगर ऐसे कर्मचारी मापदंड पूरे करते हों तो केंद्र और राज्य सरकार याचिकाकर्ता के मामलों पर फिर से विचार करें।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अस्थायी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की अस्थाई नियुक्ति किसी रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस या किसी कानूनी रिक्रूटमेंट रुल्स के तहत नहीं की गई थी। जिन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संस्थानों में काफी समय तक काम किया है, और उनके अनुभव को लागू भर्ती नियमों या पॉलिसी के तहत उचित वेटेज देने या फिर से नियुक्ति या एंगेजमेंट के लिए विचार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता सरोज कुमार गुप्ता, अनूप तिर्की सहित अन्य की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में गेस्ट शिक्षक के रूप में 2016 से 2022 के बीच नियुक्ति हुई। समय समय पर उनकी नियुक्ति को निरंतर किया गया। याचिकार्ताओं में कई पिछले 6 वर्ष कुछ 4 वर्ष से संस्थान में शिक्षक के पद में कार्यरत है। याचिकाकर्ताओं के पास संबंधित विषय में पीजी एवं बीएड डिग्री है।

कोर्ट नहीं दे सकता स्थायी करने का आदेश

जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अस्थायी एवं गेस्ट टीचर के रूप में हुई थी। किसी भर्ती नियम के तहत नियुक्ति नहीं होने के कारण स्थाई होने का उनका कोई अधिकार नहीं है, और न ही कोर्ट स्थाई करने का आदेश दे सकता है। न्यायहित में कोर्ट ने एक संतुलित और न्यायसंगत निर्देश करते कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी पिटीशनर्स के मामलों पर फिर से विचार करें, जिन्होंने संस्थानों में काफी समय तक काम किया है, और उनके अनुभव को लागू भर्ती नियमों या पॉलिसी के तहत उचित वेटेज या प्रिफरेंस दिया जा सकता है। बशर्ते वे एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हों।

यह है केंद्र सरकार की गाइड लाइन

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जरूरत पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स राज्यों के लिए टीचरों की भर्ती का काम किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को सौंप सकती है, जबकि क्लॉज 9.3(ई) और (एफ) खास तौर पर तय नियमों और रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से टीचिग और नॉन-टीचिग स्टाफ की भर्ती की जिम्मेदारी राज्य शासन पर है। विज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इसमें पहले से कार्यरत पीजीटी शिक्षकों के संबंध में कोई उल्लेख नही है। याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 10:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / लंबी सेवा के आधार पर स्थायी होने का अधिकार नहीं… हाईकोर्ट ने नियमितीकरण याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur News: महामाया मंदिर कुंड में कछुओं की रहस्यमयी मौतें, 1 साल में 34 जानें गईं, जांच रिपोर्ट अभी भी लापता

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

फावड़े से पिता की गला रेतकर की निर्मम हत्या, चेहरे व फावड़े पर खून लगाकर मोहल्ले में नाचते हुए घूमता रहा आरोपी, फिर…

हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिलासपुर

CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

Crime CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या
बिलासपुर

रतनपुर महामाया मंदिर कुंड में फिर 4 कछुओं की मौत, आखिर क्या है वजह? जांच में जुटी वन विभाग की टीम

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG News: ‘अनुभव’ से बदलेगा पुलिसिंग का अंदाज, आईजी तक सीधे पहुंच रही जनता की आवाज, जानें कैसे

क्यूआर स्कैन करते ही आईजी तक पहुंच रही थानों की हकीकत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.