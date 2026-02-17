लंबी सेवा के आधार पर स्थायी होने का अधिकार नहीं… हाईकोर्ट ने नियमितीकरण याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला

जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अस्थायी एवं गेस्ट टीचर के रूप में हुई थी। किसी भर्ती नियम के तहत नियुक्ति नहीं होने के कारण स्थाई होने का उनका कोई अधिकार नहीं है, और न ही कोर्ट स्थाई करने का आदेश दे सकता है। न्यायहित में कोर्ट ने एक संतुलित और न्यायसंगत निर्देश करते कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी पिटीशनर्स के मामलों पर फिर से विचार करें, जिन्होंने संस्थानों में काफी समय तक काम किया है, और उनके अनुभव को लागू भर्ती नियमों या पॉलिसी के तहत उचित वेटेज या प्रिफरेंस दिया जा सकता है। बशर्ते वे एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हों।