Rajasthan: घर के बाहर खेल रहा था 3 साल का मासूम, SUV ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

सीसीटीवी फुटेज से ली गई तस्वीर।
Jodhpur Accident: जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र स्थित केके कॉलोनी में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मकान के बाहर खेल रहे तीन साल के मासूम को एक लापरवाह एसयूवी चालक ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार बालक घर के बाहर गली में खेल रहा था। इसी दौरान पास की ही गली से लापरवाही से आ रही एसयूवी सीधे बच्चे के ऊपर चढ़ गई। हादसा इतना भयावह था कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, चालक फरार हो गया।
पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एसयूवी चालक की लापरवाही साफ दिखाई देती है। फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर वाहन व चालक की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। मासूम की मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और कॉलोनी में शोक का माहौल है।
गौरतलब है कि रविवार सुबह ही जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे-125 पर बालेसर के पास खारी बेरी गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ था। सवारियों से भरे टैंपो और ट्रक में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई थी। इसमें तीन जनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं तीन अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
