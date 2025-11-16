Rajasthan: घर के बाहर खेल रहा था 3 साल का मासूम, SUV ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एसयूवी चालक की लापरवाही साफ दिखाई देती है। फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर वाहन व चालक की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। मासूम की मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और कॉलोनी में शोक का माहौल है।