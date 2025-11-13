Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

1. अमायरा क्लास में सबसे पहले पहुंचती है। उसकी दोस्त आती हैं तो दोनों आपस में हंसते हैं, हाई फाइव करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं।

2. क्लास में टीचर आती है और बच्चों को हैलोवीन (एक फेस्टिवल) के बारे में बताती है। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसे सभी सेलिब्रेट करते हैंं और एक-दूसरे को चॉकलेट खिलाते हैं।

3. बच्ची डांस क्लास में जाती है और एक घंटे तक वहीं रहती है। उसके बाद क्लास में वापस आ जाती है।

4. अमायरा अपनी बेंच पर बैठी दिख रही है। उसके आगे एक लड़का और उसके आगे दो लड़के बैठे हैं।

5. सबसे आगे वाले लड़के के पास एक इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग बॉक्स है। उसमें वह कुछ लिखता है, जो ऑटो मैटिकली मिट जाता है। वह बॉक्स बीच वाले को देता है।

6. बीच वाला लड़का अमायरा को वह बॉक्स दिखाता है। अमायरा असहज महसूस करती है और बॉक्स लौटाते हुए आगे देखने को कहती है।

7. यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराई जाती है।

8. अमायरा पांच बार शिक्षिकाओं के पास जाती है, लेकिन हर बार उसकी शिकायत काट दी जाती है।

9. आखिरी बार भी टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। अमायरा रोने लगी और अंततः गिवअप कर दिया।

10. फुटेज में दिखा कि बच्ची स्कूल की रेलिंग पर चढ़कर बैठती है और फिर नीचे कूद जाती है।