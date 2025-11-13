Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

माता-पिता के साथ बेटी अमायरा। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत मामले में माता-पिता ने नया खुलासा कर मामले में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक क्लास में कई छात्रों ने करीब 35 मिनट तक अमायरा का मजाक उड़ाया था। उस समय क्लास में 2 शिक्षिकाएं मौजूद थीं। बेटी ने परेशान होकर 5 बार शिक्षिकाओं से शिकायत की, लेकिन एक बार भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। सुनवाई करने के बजाय उसे ही डांट दिया गया। इससे परेशान होकर अमायरा ने यह कदम उठा लिया।
छात्रा अमायरा की मां शिवानी ने आरोप लगाया कि उस दिन बेटी को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। बच्ची के अंतिम आधे घंटे के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि वह सीट पर बैठ नहीं पा रही थी। क्लास में छात्र उसे बुलिंग कर रहे थे। शिक्षिका के पास बेटी बार-बार शिकायत करने जा रही थी, लेकिन मैडम उसे भगा रही थी। अभिभावकों का दावा है कि वह हाथ जोड़ते हुए भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। अभिभावकों ने बताया कि पुलिस के निर्देश पर क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए थे, जहां से यह बात सामने आई।
1. अमायरा क्लास में सबसे पहले पहुंचती है। उसकी दोस्त आती हैं तो दोनों आपस में हंसते हैं, हाई फाइव करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं।
2. क्लास में टीचर आती है और बच्चों को हैलोवीन (एक फेस्टिवल) के बारे में बताती है। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसे सभी सेलिब्रेट करते हैंं और एक-दूसरे को चॉकलेट खिलाते हैं।
3. बच्ची डांस क्लास में जाती है और एक घंटे तक वहीं रहती है। उसके बाद क्लास में वापस आ जाती है।
4. अमायरा अपनी बेंच पर बैठी दिख रही है। उसके आगे एक लड़का और उसके आगे दो लड़के बैठे हैं।
5. सबसे आगे वाले लड़के के पास एक इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग बॉक्स है। उसमें वह कुछ लिखता है, जो ऑटो मैटिकली मिट जाता है। वह बॉक्स बीच वाले को देता है।
6. बीच वाला लड़का अमायरा को वह बॉक्स दिखाता है। अमायरा असहज महसूस करती है और बॉक्स लौटाते हुए आगे देखने को कहती है।
7. यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराई जाती है।
8. अमायरा पांच बार शिक्षिकाओं के पास जाती है, लेकिन हर बार उसकी शिकायत काट दी जाती है।
9. आखिरी बार भी टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। अमायरा रोने लगी और अंततः गिवअप कर दिया।
10. फुटेज में दिखा कि बच्ची स्कूल की रेलिंग पर चढ़कर बैठती है और फिर नीचे कूद जाती है।
पिछले दिनों शिक्षा विभाग और सीबीएसई की टीम ने स्कूल जाकर जांच की। इसमें सामने आया कि फुटेज में छात्रा दो बार क्लास में टीचर के पास जाती हुई देखी गई। शिक्षक से पूछताछ में बताया गया कि छात्रा ने एक बार क्लास में कुछ छात्रों की ओर से बैड वर्ड यूज करने की शिकायत की थी। वहीं, दूसरी बार छात्रा वॉशरूम जाने की अनुमति लेती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग