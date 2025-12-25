Luggage Carrier Ban: राजस्थान में 31 दिसंबर को 30 हजार प्राइवेट बसें रहेंगी बंद, जनवरी में भी बड़े आंदोलन की चेतावनी

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के यात्री वाहन में लगेज कैरियर की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से यह कदम बेहद जरूरी है और निजी व सरकारी दोनों तरह की बसों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।