राजस्थान: डिजिटल पढ़ाई पर भारी अफसरों का ‘खेल’, 359 करोड़ का काम कठघरे में, 3 हजार से अधिक लैब होनी है तैयार

केंद्रीय भंडार- पावर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के दस्तावेज नहीं लगाए गए। एसर थिन क्लाइंट में दिखाया गया कार्य अनुभव तय 1000 लोकेशन की शर्त से कम है। डेस्कटॉप के लिए भी दो कंपनियों के ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लगाए गए, जबकि नियमों के अनुसार एक आइटम पर एक ही ऑथोराइजेशन मान्य है। यहां भी सरकारी संस्थान की बजाय को-ऑपरेटिव बैंक का अनुभव दर्शाया गया है।