राजस्थान में अचानक बारिश की हुई एंट्री: इन जिलों में गर्मी के बीच राहत के छीटें, अब कैसा रहेगा मौसम ?



Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मिजाज में इन दिनों बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सूरज के तल्ख तेवर लोगों को पसीने छुड़ाने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बूंदाबांदी ने मौसम का गणित पूरी तरह बदल दिया है। बीते 24 घंटों के भीतर मरुधरा के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है