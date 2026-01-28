राजस्थान में फिर लौटेगी आफत: 31 जनवरी से सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, 20 से ज्यादा शहरों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

वर्तमान में भी प्रदेश के कई हिस्सों में उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। बुधवार सुबह जयपुर, श्रीगंगानगर और नागौर जैसे जिलों में कोहरा इतना घना था कि सुबह 8 बजे भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा।तेज उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को भी सुबह-शाम विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। प्रशासन ने आम जन को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और वाहन चलाते समय कोहरे का विशेष ध्यान रखें।