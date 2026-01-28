राजस्थान में फिर लौटेगी आफत: 31 जनवरी से सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, 20 से ज्यादा शहरों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

ओले गिरने से कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है
Hailstorm Alert: राजस्थान में कड़ाके की ठंड और मावठ के बाद अभी राहत मिली ही नहीं थी कि मौसम विभाग ने एक और चिंताजनक चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Weather System) सक्रिय होने जा रहा है, जिससे एक बार फिर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए सिस्टम का असर राज्य के बड़े हिस्से पर पड़ेगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश के 20 से भी ज्यादा शहरों में मेघगर्जन के साथ बारिश और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरतल-तिजारा, करौली, झुंझुनू, धौलपुर, डीग, दौसा, भरतपुर और अलवर में 31 जनवरी के लिए 'अलर्ट' जारी किया गया है।
लगातार बदलते मौसम और ओलावृष्टि ने किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। पहले ही सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र सहित दर्जनों गांवों में हुई ओलावृष्टि ने सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। अब 31 जनवरी से दोबारा शुरू होने वाले इस सिस्टम से फसलों के पूरी तरह बर्बाद होने का डर सता रहा है।
वर्तमान में भी प्रदेश के कई हिस्सों में उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। बुधवार सुबह जयपुर, श्रीगंगानगर और नागौर जैसे जिलों में कोहरा इतना घना था कि सुबह 8 बजे भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा।तेज उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को भी सुबह-शाम विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। प्रशासन ने आम जन को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और वाहन चलाते समय कोहरे का विशेष ध्यान रखें।
