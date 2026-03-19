Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, हर गांव का बनेगा रोडमैप; शुरुआत आज से

इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर गांव, पंचायत और वार्ड का विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 19 मार्च से होगी। स्थानीय संसाधन, फसल, वनस्पति और रोजगार के अवसरों का आकलन कर तय होगा कि किस क्षेत्र में कौन-सी गतिविधियां और उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।