Rajasthan Politics: बेणेश्वर धाम से CM का बड़ा सियासी दांव, 80 नेताओं से बंद कमरे में चर्चा; पंचायत चुनाव का बनाया रोडमैप

सीएम ने बीएपी और कांग्रेस पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग वागड़ क्षेत्र के युवाओं को भड़का कर उन्हें गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जीतकर नेता बने, वे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करा पाए और अब अपने कामों के लिए जयपुर में चक्कर काट रहे है। वागड़ के विकास के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 70 साल इंतजार कराया। बेणेश्वर धाम विकास के लिए 100 करोड का बजट दिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किया।