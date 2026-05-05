Rajasthan School : राजस्थान में सरकारी स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर, चार छात्राएं घायल, अफरा-तफरी मची

Rajasthan School : बांसवाड़ा के घाटोल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून के जर्जर भवन में सोमवार को 11वीं कक्षा की छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिरा। इससे नीचे बैठी चार छात्राएं जख्मी हुईं। दरअसल, सुबह करीब सवा 9 बजे जब 11वीं कक्षा विज्ञान संकाय में साथ बच्चे बैठे थे। अचानक कक्ष की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। हादसे के दौरान तेज आवाज आई थी। इससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई थी। बड़ी संख्या में गांव वाले भी आ गए थे। इस हादसे में चडला निवासी पूजा, काली कुमारी, शारदा कुमारी और एक अन्य छात्रा घायल हुई हैं। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद लड़कियों को घर भेज दिया गया।