VB-GRAMG : राजस्थान सरकार का आदेश, बिना ई-केवाईसी VB-GRAMG में नहीं मिलेगा रोजगार, पर मजदूरों की रुचि नहीं, विभाग चिंतित

VB-GRAMG : राजस्थान सरकार के निर्देश पर जिला परिषद इन दिनों महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंजीकृत क्रियाशील श्रमिकों की ई-केवाईसी करने में लगी हुई है, लेकिन मजदूरों के रुचि नहीं दिखाने से ई-केवाईसी का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। अब विभाग को चिंता सता रही है कि यदि योजना के वीबीजीरामजी में शिफ्ट होने से मजदूरों का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो उनके नाम रोजगार पाने वालों की सूची से कट जाएंगे। अब विभाग लगातार इस कार्य में मजदूरों के पीछे लगा हुआ है।