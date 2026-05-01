बांसवाड़ा कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागा आरोपी, लड़की भगाने के मामले में था वांछित

गुरुवार दोपहर हेड कांस्टेबल लक्ष्मण और कांस्टेबल दिनेशचंद्र उसे बाइक पर बैठाकर दानपुर से बांसवाड़ा सेशन कोर्ट लेकर आए थे। इस दौरान जैसे ही आरोपी कोर्ट परिसर में पहुंचा, उसने अचानक पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और भाग निकला। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। थानाधिकारी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।